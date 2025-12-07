ETV Bharat / bharat

छत्तीसगडचा कुख्यात नक्षलवादी कबीरचं आत्मसमर्पण: दहा साथीदारांनीही टाकली शस्त्रं, वनरक्षक बनला सूत्रधार

छत्तीसगडमधील कुख्यात नक्षलवादी कबीर उर्फ सुरेंद्र यानं मध्य प्रदेश पोलिसांपुढं आत्मसमर्पण केलं आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासमोर तो जाहीरपणे आपलं शस्त्र खाली टाकणार आहे.

NAXALITE KABIR SURRENDER IN MP
कुख्यात नक्षलवादी कबीर आणि त्याचे साथीदार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
भोपाळ : नक्षलवाद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या सुरक्षा दलाच्या कारवायांना मध्य प्रदेश पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. सरकारनं तब्बल 77 लाख रुपये बक्षीस जाहीर केलेला कुख्यात कबीर उर्फ ​​सुरेंद्र यानं आत्मसमर्पण केलं आहे. त्याच्यासह केबी डिव्हिजन, कान्हा भोरमदेव इथल्या दहा नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. सुरक्षा दलांच्या कारवाईतून अनेक वेळा बचावलेला कबीर हा छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. हे सर्व नक्षलवादी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासमोर आत्मसमर्पण करतील. केंद्र सरकारनं नक्षलवाद्यांच्या निर्मूलनासाठी मार्च 2026 ही तारीख निश्चित केली आहे. मात्र त्या अगोदरचं मोठे नक्षलवादी नेते आत्मसमर्पण करत आहेत.

वनरक्षक बनला आत्मसमर्पणाचा सूत्रधार : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हॉक फोर्सच्या कारवायांमुळे वाढत्या दबावामुळे नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पणाचा प्रस्ताव सादर केला. वन विभागातील एका वनरक्षकानं आत्मसमर्पणाचा सूत्रधार म्हणून काम केलं. नक्षलवाद्यांनी वनरक्षकांना आत्मसमर्पणाची माहिती पोलिसांना देण्यास सांगितलं. त्यानंतर वनरक्षकांनी नक्षलवाद्यांचा संदेश हॉक फोर्सच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

बालाघाटमध्ये कुख्यात 11 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण : वनरक्षकांच्या मध्यस्थीनंतर शनिवारी रात्री उशिरा नक्षलवाद्यांना बालाघाट इथं नेण्यात आलं. त्यांच्या आत्मसमर्पणाला सुरुवात करण्यात आली. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये कुख्यात नक्षलवादी तथा केबी विभागाचा प्रमुख कबीर उर्फ सुरेंद्र याचाही समावेश आहे. कबीर उर्फ सुरेंद्र हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशामध्ये सक्रिय होता. त्याचा सुरक्षा दल बऱ्याच काळापासून शोध घेत होते.

मध्य प्रदेशच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आत्मसमर्पण : मध्य प्रदेशातील नक्षलविरोधी मोहिमेतील पोलिसांचं हे सर्वात मोठं यश असल्याचं वर्णन केलं जात आहे. मध्य प्रदेशातील नक्षलवाद्यांनी आतापर्यंत केलेले हे सर्वात मोठं आत्मसमर्पण असल्याचा दावा सुरक्षा दलाकडून करण्यात आला. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाची देखरेख पोलीस अधीक्षक आदित्य मिश्रा करत आहेत. लवकरच हे सर्व नक्षलवादी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यांच्यासमोर शस्त्रं टाकतील, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

सुरक्षा दलाच्या जवान घेत आहेत रामधेरचा शोध : नक्षलवादी कबीरचं आत्मसमर्पण मध्य प्रदेशसाठी महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कबीर मध्य प्रदेशातील नक्षली कारवायांसाठी जबाबदार होता. सुरक्षा दल आता नक्षलवादी केंद्रीय समितीचा सदस्य रामधेर याचा कसून शोध घेत आहेत. कुख्यात नक्षलवादी सुनीता ओयामनं 1 नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशात आत्मसमर्पण केलं. नक्षलविरोधी कारवाईत मध्य प्रदेश सुरक्षा दलाचे धाडसी अधिकारी पोलीस निरीक्षक आशिष शर्मा यांना वीरमरण आलं होतं.

संपादकांची शिफारस

