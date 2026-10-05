कूनोमध्ये आनंदाची बातमी! चित्ता KJP21 नं दिला पाच पिलांना जन्म, चित्त्यांची संख्या 60 वर!
भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या 60 झाली असून, यामध्ये भारतीय भूमीवर जन्मलेल्या 41 चित्त्यांचा समावेश आहे.
Published : October 5, 2026 at 6:53 PM IST
श्योपूर : मध्य प्रदेशातील श्योपूर येथील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्त्यांसंदर्भात एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतात जन्मलेल्या 'KJP21' नावाच्या मादी चित्त्यानं सोमवारी पाच निरोगी पिल्लांना जन्म दिला. यामुळं भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या 60 झाली असून, यामध्ये भारतीय भूमीवर जन्मलेल्या 41 चित्त्यांचा समावेश आहे. ही माहिती पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या 'एक्स' खात्यावरून देण्यात आली आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारतातून नामशेष झालेल्या चित्त्यांना पुन्हा वसवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला आता खऱ्या अर्थानं फळ मिळताना दिसून येत आहे. दरम्यान, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर नवजात पिल्लांचे फोटो शेअर केले आहेत. तसंच भारतातील चित्त्यांच्या पुढील पिढीच्या उदयातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं भूपेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.
Another historic and joyous milestone for Project Cheetah! 🐆❤️ KJP21, a 32-month-old Indian-born female cheetah, has given birth to five healthy cubs in Kuno National Park today. KJP21 is the third Indian-born female cheetah to give birth, after Mukhi and KGP12—an important milestone in the emergence of the next generation of India’s cheetah population. With the arrival of these five cubs, the cheetah population in India has reached 60, including 41 Indian-born cheetahs. Importantly, these cubs also mark the beginning of the Botswanan lineage in India, as their father is a Botswanan male cheetah—adding a new genetic lineage to India’s growing cheetah population. Another generation born on Indian soil, adding yet another beautiful chapter to the remarkable story of cheetah reintroduction in India. Heartfelt congratulations to the veterinarians, field staff, managers and everyone associated with Project Cheetah, whose dedication, commitment and tireless efforts have made these moments possible. Welcome to the world, little ones 🐆 #WildlifeWeek2026— Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 5, 2026
भारतातील चित्त्यांची संख्या 60 वर : भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवर लिहिलं आहे की, "प्रोजेक्ट चित्त्यासाठी आणखी एक ऐतिहासिक आणि आनंदाचा टप्पा! KJP21 या 32 महिन्यांच्या भारतीय वंशाच्या मादी चित्त्यानं आज कुनो राष्ट्रीय उद्यानात पाच निरोगी पिल्लांना जन्म दिला आहे. मुखी आणि KGP12 नंतर जन्म देणारी KJP21 ही तिसरी भारतीय वंशाची मादी चित्ता आहे. भारतातील चित्त्यांच्या लोकसंख्येच्या पुढील पिढीच्या उदयातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या पाच पिल्लांच्या आगमनाने, भारतातील चित्त्यांची संख्या 60 वर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये 41 भारतीय वंशाच्या चित्त्यांचा समावेश आहे."
एका नवीन अनुवांशिक वंशाची भर : भूपेंद्र यादव यांनी पुढं लिहिलं की, "महत्त्वाचे म्हणजे, ही पिल्लं भारतातील बोत्सवाना वंशाची सुरुवात देखील दर्शवतात, कारण या पिल्लांचे वडील बोत्सवानाचे नर चित्ता आहेत, ज्यामुळं भारतातील वाढत्या चित्त्यांच्या संख्येत एका नवीन अनुवांशिक वंशाची भर पडली आहे. भारतीय भूमीवर जन्मलेली आणखी एक पिढी, भारतातील चित्त्यांच्या पुनर्वसनाच्या अद्भुत कहाणीत एक नवीन सुंदर अध्याय जोडते. पशुवैद्य, क्षेत्रीय कर्मचारी, व्यवस्थापक आणि प्रोजेक्ट चित्त्याशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाचे मनःपूर्वक अभिनंदन, ज्यांच्या समर्पण, वचनबद्धता आणि अथक प्रयत्नांमुळं हा क्षण शक्य झाला आहे."
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