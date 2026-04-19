चारधाम यात्रा सुरू, गंगोत्रीनंतर यमुनोत्री धामचे दरवाजे उघडले, PM मोदींच्या नावानं पहिली पूजा

गंगोत्री धामचे दरवाजे उघडल्यानंतर आज 19 एप्रिलला दुपारी 12:35 वाजता यमुनोत्री धामचे दरवाजे सहा महिन्यांसाठी उघडण्यात आले.

Char Dham Yatra Begins Today: Doors Of Gangotri, Yamunotri Temple To Open Midday
चारधाम यात्रा सुरू, गंगोत्रीनंतर यमुनोत्री धामचे दरवाजे उघडले, PM मोदींच्या नावानं पहिली पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 2:17 PM IST

उत्तरकाशी (उत्तराखंड) : उत्तराखंडमध्ये आजपासून चारधाम यात्रा सुरू होत आहे. याची सुरुवात गंगोत्री धामचे दरवाजे उघडल्यानंतर आज 19 एप्रिलला दुपारी 12:35 वाजता यमुनोत्री धामचे दरवाजे सहा महिन्यांसाठी उघडण्यात आले. आता भाविकांना सहा महिने यमुनोत्री धाम इथं यमुना मातेचं दर्शन घेता येणार आहे. दरम्यान, याआधी आज सकाळी ढोल-ताशांच्या गजरात माता यमुनेची पवित्र पालखी (डोली) खरशालीहून यमुनोत्री धामकडे रवाना झाली.

जयघोषात आराध्य देवीला निरोप : दरवर्षीप्रमाणे, आपल्या बहिणीला निरोप देण्यासाठी भाऊ शनि महाराज यमुनोत्री धाम इथं दाखल झाले आहेत. यमुनेची पालखी (डोली) प्रस्थानाच्या वेळी खरशाली आणि आसपासच्या गावांमधील ग्रामस्थांनी डोळ्यात पाणी आणून आणि जयघोषात आपल्या आराध्य देवीला निरोप दिला. ढोल, जयघोष आणि घोषणांच्या गजरात पालखी (डोली) संपूर्ण परिसरातून पुढं सरकली, ज्यामुळं भाविक भारावून गेले. दरम्यान, हिवाळ्यात यमुना मातेची मूर्ती खरशाली गद्दी इथं असते, याठिकाणी संपूर्ण विधीपूर्वक पूजा आणि दर्शन केलं जातं. मात्र, उन्हाळा सुरू झाल्यावर आता यमुना मातेची पूजा यमुनोत्री धाम इथं होईल.

योग्य विधींसह माता यमुनेच्या यमुनोत्री धामचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत - प्रदीप उनियाल, खजिनदार, मंदिर समिती.

मोठ्या संख्येनं भाविक येण्याची शक्यता : धार्मिक मान्यतेनुसार, माता यमुना भैय्या दूज (यम द्वितीया) पर्यंत यमुनोत्री धाममध्ये विराजमान असते. या काळात, भारत आणि परदेशातून लाखो भाविक दर्शनासाठी या तीर्थक्षेत्राला भेट देतात. तसंच, परंपरेनुसार खरशाली आणि आसपासच्या भागातील गावकरी माता यमुनेची पालखी घेऊन पायी यमुनोत्री धामपर्यंत प्रवास करतात, असंही म्हटलं जातं. दरम्यान, ही यात्रा केवळ श्रद्धेचं प्रतीक नाही, तर ती या प्रदेशाचा सांस्कृतिक वारसा आणि लोकपरंपरा देखील जिवंत ठेवते. चारधाम यात्रेच्या शुभारंभासोबतच, प्रशासन आणि मंदिर समितीनं यात्रेकरूंच्या सोयी, सुरक्षितता आणि सुलभ दर्शनासाठी व्यापक व्यवस्था केली आहे. येत्या काही दिवसांत यमुनोत्री धाममध्ये मोठ्या संख्येनं भाविक येण्याची शक्यता आहे.

गंगोत्री धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडले (ETV Bharat)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावानं पहिली पूजा : आज अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्तानं वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक विधी आणि 'जय माँ गंगा'च्या जयघोषासह गंगोत्री धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखील उपस्थित होते. निश्चित मुहूर्तानुसार, दुपारी 12 वाजून 15 मिनिटांनी गंगोत्री धामचे दरवाजे भाविकांसाठी दरवाजे भाविकांसाठी उघडण्यात आले. यावेळी मंदिराच्या परिसरात हजारो भाविक उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धाम इथं पहिली पूजा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावानं करण्यात आली.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काय म्हणाले? : चारधाम यात्रेच्या सुरूवातीला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी देशवासियांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सर्वांना चारधाम यात्रेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. तसंच चारधाम यात्रा सुरक्षित आणि सुव्यवस्थितपणे पार पडावी, यासाठी आपल्या सरकारनं सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या गोष्टीचा अभिमान व्यक्त केला की, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धाममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावानं पहिली पूजा करण्यात आली. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदींना उत्तराखंडबद्दल खूप आपुलकी आहे." पुढं त्यांनी सांगितलं की, येत्या काही दिवसांत बद्रीनाथ आणि केदारनाथ धामचे दरवाजेही उघडतील. यानंतर राज्यात चारधाम यात्रा अधिकृतपणे सुरू होईल. यानंतर देवांची भूमी असलेल्या उत्तराखंडमध्ये श्रद्धेची लाट असेल.

हेही वाचा :

  1. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा बदल; निवडणूक आयोगाकडून सुमारे 7 लाख नवीन मतदारांची भर
  2. महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना महिला धडा शिकवतील - मंत्री विखे पाटील
  3. अक्षय्य तृतीयेनिमित्तानं 'दगडूशेठ’ गणपती बाप्पाला 11 हजार आंब्यांचा महाभोग

