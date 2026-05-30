चार धाम यात्रेला तुफान गर्दी, जोशीमठजवळ 25-30 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी, यात्रेकरु हैराण

केदारनाथ आणि बद्रीनाथ महामार्गांवर दररोज वाहतूक कोंडी होत असून, त्यामुळे रहिवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.

जोशीमठजवळ वाहतूक कोंडी
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 30, 2026 at 4:08 PM IST

चमोली(उत्तराखंड) - उत्तराखंडमध्ये सध्या चारधाम यात्रा सुरू आहे. चारधाम यात्रेसाठी मोठ्या संख्येने भाविक येत आहेत. याचा परिणाम रस्त्यांवरही जाणवत आहे. चारधाम यात्रेच्या मार्गांवर झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीची छायाचित्रे समोर येत आहेत.

वाहतूक कोंडीचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल - केदारनाथ आणि बद्रीनाथ महामार्गांवर दररोज वाहतूक कोंडी होत असून, त्यामुळे रहिवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीचे ताजे व्हिडिओ जोशीमठमधून समोर आले आहेत. या वाहतूक कोंडीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

प्रचंड वाहतूक कोंडी - बद्रीनाथ धामासोबतच हेमकुंड साहिब यात्राही सुरू झाली आहे. या मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे यात्रेकरूंच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून जोशीमठ ते मारवाडी दरम्यान प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे चारधाम यात्रेकरूंसोबतच हेमकुंड साहिबला जाणारे यात्रेकरूही रस्त्यात तासंतास अडकून पडले होते. जोशीमठमधील झिरो ब्रिजपासून मारवाडीपर्यंत सुमारे 8 किलोमीटरचा अरुंद रस्ता दिवसभर आणि रात्रभर जाम झाला होता.

गेट प्रणाली लागू - चारधाम यात्रेदरम्यान वाढणारी गर्दी आणि वाहनांच्या सततच्या ताणामुळे पोलीस आणि प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. यावर उपाय म्हणून, प्रशासनाने आता जोशीमठमध्ये गेट प्रणाली आणि एकमार्गी वाहतूक व्यवस्था लागू केली आहे. जोशीमठ पेट्रोल पंपापासून मारवाडीपर्यंत आता गेट प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत, वाहनांना एका वेळी फक्त एकाच दिशेने जाण्याची परवानगी दिली जाईल, तर दुसऱ्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांना थांबवले जाईल.

प्रशासनाला विश्वास आहे की, या व्यवस्थेमुळे वाहतूक कोंडी लक्षणीयरित्या कमी होईल. यात्रेकरूंना बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिब येथे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करता येईल. गेल्या तीन दिवसांच्या वाहतूक कोंडीमुळे यात्रेकरूंना त्रास झाला होता.

आता यात्रेकरूंना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था पाहण्याकरिता पोलीस आणि प्रशासन घटनास्थळी तैनात करण्यात आले आहे.

