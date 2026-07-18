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अभिजीत दीपकेंवर महिलेनं फेकली शाई, जंतर-मंतरवर गोंधळ, महिला पोलिसांच्या ताब्यात

एका महिलेनं कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्यावर शाई फेकल्यानं आंदोलनस्थळी गोंधळ निर्माण झाला.

Chaos At Jantar Mantar As Woman Throws Ink At CJP Founder Abhijeet Dipke in Delhi
अभिजीत दीपकेंवर महिलेनं फेकली शाई, जंतर-मंतरवर गोंधळ (Screen Grab - PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 4:13 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून गेल्या 20 दिवसांपासून याठिकाणी उपोषणासाठी बसलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी जबरदस्तीनं हटवून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यामुळं सकाळपासून येथील वातावरण तापलं आहे. अशात जंतर-मंतरवर एका महिलेनं कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्यावर शाई फेकल्यानं आंदोलनस्थळी गोंधळ निर्माण झाला. मात्र, उपस्थित लोकांनी त्या महिलेला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. पोलीस त्या महिलेची चौकशी करत आहेत.

अभिजीत दीपके यांनी उपोषणाची केली घोषणा : शाईच्या हल्ल्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट लिहिली आहे. ज्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, "निळा माझा आवडता रंग आहे." दरम्यान, यापूर्वी, आंदोलकांना संबोधित करताना अभिजीत दीपके यांनी उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं अभिजीत दीपके यांच्या घोषणेमुळं दिल्ली पोलिसांच्या रणनीतीसमोर एक नवीन आणि मोठं आव्हान उभे राहिलं आहे. आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत, विशेषतः शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि देशाच्या ढिसाळ परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. तसंच दडपशाहीच्या धोरणांपुढं आपण झुकणार नाही, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

मारहाण केल्याचा दिल्ली पोलिसांवर आरोप : आज सकाळीच दिल्ली पोलीस आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी सोनम वांगचूक यांना रुग्णालयात दाखल केलं. पोलिसांकडून ही कारवाई सुरु असताना तिथं मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पोलिसांवार गंभीर आरोप केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी आम्हाला मारहाण करुन सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेतलं, असं अभिजीत दीपके यांनी म्हटलं आहे.

सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केलं : जंतर-मंतरवर गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात नेल्यानंतर तेथील आंदोलकांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यात आलं. तसंच सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
अभिजीत दीपके
महिलेनं फेकली शाई
कॉकरोच जनता पार्टी
ABHIJEET DIPKE

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