दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय; 'नो पीयूसी, नो पेट्रोल' लागू, वाहनचालकांची पेट्रोल पंपांवर गर्दी

गुरुवारपासून दिल्लीत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही वाहनाला पेट्रोल किंवा डिझेल दिलं जाणार नाही. त्यामुळं पीयूसी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी वाहनचालकांनी गर्दी केली आहे.

NO PUC NO PETROL DELHI
पीयूसी काढण्यासाठी वाहनचालकांची गर्दी (ETV Bharat)
Published : December 18, 2025 at 1:59 PM IST

नवी दिल्ली : प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी आदेशानुसार, गुरुवारपासून (दि.18) राजधानीतील कोणत्याही वाहनाला वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्राशिवाय पेट्रोल किंवा डिझेलचा पुरवठा केला जाणार नाही. हा नियम सर्व दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांना समान प्रमाणात लागू आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर वाहनचालकांनी दिल्लीतील पेट्रोल पंप आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र केंद्रांवर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) काढण्यासाठी गर्दी केली.

दिल्लीत पेट्रेल, डिझेलसाठी नवीन नियम : दिल्ली सरकारनं प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागू केलेल्या नियमानंतर बुधवारी दिल्लीतील अनेक पेट्रोल पंपांवर प्रदूषण प्रमाणपत्र मागणाऱ्या लोकांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. प्रदूषण प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकानं सांगितलं, "माझ्याकडं असलेलं पीयूसी प्रमाणपत्र कालबाह्य झाले आहे. आत्ताच मला समजलं की 18 तारखेपासून प्रमाणपत्राशिवाय पेट्रोल मिळणार नाही. म्हणून मी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलोय." वाहनचालक राधेश्याम गर्ग यांनी सांगितलं की, माझं प्रदूषण प्रमाणपत्र 17 तारखेला संपत आहे. एक जागरूक नागरिक आहे आणि नियमांचं पालन करणं माझं कर्तव्य मानतो. मला माध्यमांद्वारे या नवीन नियमाबद्दल माहिती मिळाली आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलो.

दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर गोंधळ : प्रदूषण प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या वाहनचालक सुमितनं सांगितलं, "फक्त 100 रुपयांत वर्षभराचं प्रदूषण प्रमाणपत्र मिळतं. यामुळं वर्षभराचा ताण कमी होतो. जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी दंडाची रक्कम 10,000 रुपयांवरून 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. जेणेकरून लोक नियमांचं काटेकोरपणे पालन करतील. वाहनचालक गुरदीप सिंग यांनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं ते म्हणाले "प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. सरकारानं बनवलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही जनतेची आहे. जर लोक स्वतः नियमांचे पालन करतील तर असे निर्णय अधिक प्रभावी ठरतील."

प्रदूषण केंद्रांवर गर्दी : "सरकारच्या घोषणेनंतर प्रदूषण केंद्रांवर अचानक गर्दी वाढली आहे. सामान्य दिवशी ते दररोज सुमारे 50 प्रमाणपत्रे देतात. पण बुधवारी अवघ्या काही तासांत 50 प्रमाणपत्रे दिली. ही संख्या 80 ते 90 पर्यंत पोहोचू शकते. सर्व्हरवर जास्त ट्रॅफिक असल्याने वेग मंद आहे, परंतु काम सुरळीत सुरू आहे.

दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला सहकार्य : "आम्हाला अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट सूचना मिळाल्या आहेत की 18 तारखेपासून प्रदूषण प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही वाहनाला पेट्रोल किंवा डिझेलचा पुरवठा केला जाणार नाही. पेट्रोल पंप व्यवस्थापन दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला पूर्ण सहकार्य करेल," असं विवेक विहारमधील हिंदुस्तान पेट्रोल पंपाचे महाव्यवस्थापक संजय कुमार यांनी सांगितलं.

