इंडिगोमुळे देशभरातील विमानतळांवर गोंधळ; 9.55 लाख तिकिटं रद्द, रिफंडची रक्कम 872 कोटींवर पोहोचली
इंडिगो एअरलाइन्सला सध्या मोठ्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत प्रमुख विमानतळांवर गोंधळाचं वातावरण आहे.
Published : December 9, 2025 at 8:03 AM IST
नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाइन्सला सध्या मोठ्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात उड्डाणं रद्द होत असून प्रमुख विमानतळांवर गोंधळाचं वातावरण आहे. उड्डाणं रद्द झाल्यामुळे एअरलाइनला कोट्यवधी रुपये परत (रिफंड) करावे लागत आहेत. सोमवारी जाहीर झालेल्या नवीन आकडेवारीवरून परिस्थितीची तीव्रता दिसून येते.
आकडेवारीनुसार, 1 ते 7 डिसेंबर 2025 दरम्यान, इंडिगोनं 5.86 लाख तिकिटं रद्द (PNR) केली आणि एकूण 569.65 कोटी रुपयांचं रिफंड दिलं आहे. तर 21 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर दरम्यान रद्द झालेल्या तिकिटांचा विचार केला तर ही संख्या 9.55 लाख PNR पर्यंत जाते, ज्यामध्ये एकूण 827 कोटी रुपये रिफंड देण्यात आलं.
'विमानतळांवर सामानाचा समुद्र' : दरम्यान, ही समस्या केवळ उड्डाणं रद्द करण्यापुरती मर्यादित नाही. दिल्ली विमानतळावर सध्या प्रवशांच्या सामानाची जी परिस्थिती आहे, तशी यापूर्वी कधीही पाहिली गेली नव्हती. अनेक दिवसांच्या गोंधळानंतर, जवळजवळ 9 हजार बॅगा इकडे तिकडे पडून होत्या. आतापर्यंत, इंडिगोनं सुमारे 4,500 बॅगा प्रवाशांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. पुढील 36 तासांत उर्वरित बॅगा परत करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं एअरलाइनचं म्हणणं आहे.
प्रवाशांनी विमानतळाचं वर्णन "सामानाचा समुद्र" असं केलं आहे. टर्मिनलच्या मजल्यावर सुटकेस आणि बॅगांचे मोठे ढीग साचले होते आणि बरेच जण धडपडत त्यांचं सामान शोधत होते. जयपूरमधील शिक्षिका रेणू शर्मा म्हणाल्या,
"मी यापूर्वी कधीही असा प्रकार पाहिला नव्हता. माझी फ्लाइट रद्द झाली, नंतर माझी बॅग गायब झाली. कोणीतरी याबाबत माझ्याशी बोलेल याची वाट पाहण्यात मी 4 तास घालवले. ते योग्य प्रतिसादही देत नाहीत."
आणखी एक प्रवासी, कोलकाता येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थी आदित्य राव म्हणाला, "कर्मचारी प्रयत्न करत होते, पण सर्व काही नियंत्रणाबाहेर गेलेलं होतं. शेकडो बॅग शोधल्यानंतर अखेर मला माझी बॅग सापडली."
हजारो उड्डाणे रद्द : गेल्या एका आठवड्यात देशभरात दोन हजारांहून फ्लाइट्स रद्द झाल्या आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रवाशांवर परिणाम झाला आहे.
प्रमुख विमानतळांवर गोंधळ सुरूच :
दिल्ली : 134 उड्डाणं रद्द (75 प्रस्थान, 59 आगमन)
बेंगळुरू: 117 उड्डाणं रद्द (62 प्रस्थान, 65 आगमन)
मुंबई : 32 उड्डाणं रद्द (22 प्रस्थान, 10 आगमन)
तिरुवनंतपुरम : 5 उड्डाणं रद्द (3 प्रस्थान, 2 आगमन)
श्रीनगर : 16 उड्डाणं रद्द (8 प्रस्थान, 8 प्रस्थान)
दिवसभर बदल होत असल्याने प्रवाशांना सल्ला देण्यात आला आहे की, विमानतळावर जाण्यापूर्वी उड्डाणाची सद्यस्थिती (फ्लाइट स्टेटस) तपासून घ्यावी.
परतावा आणि सवलत जाहीर : प्रचंड प्रमाणात येणाऱ्या तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी इंडिगो एअरलाइननं तिकीट रद्द केलेल्या प्रवाशांसाठी आपोआप रिफंड प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअरलाइनने 5 ते 15 डिसेंबर 2025 या कालावधीतील प्रवाशांसाठी तिकिटांच्या रद्दीकरणावर आणि री-शेड्युलिंगवर पूर्णपणे शुल्कमाफी जाहीर केली आहे. एअरलाइननं सांगितलं की, आतापर्यंत सुमारे 610 कोटी रुपये रिफंड केले आहेत आणि 3 हजार बॅग प्रवाशांर्यंत पोहोचवल्या आहेत.
'रिफंडचा मेसेज आला पण पैसे मिळाले नाहीत' : पण अनेक प्रवासी म्हणतात की ते अजूनही वाट पाहत आहेत. मुंबईत अडकलेल्या कॉर्पोरेट कर्मचारी नेहा भाटिया म्हणाल्या,
"माझ्या मैत्रिणीला इंडिगोकडून रिफंडचा मेसेज मिळाला, पण तिच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. आम्ही दर काही तासांनी तपासत आहोत. हे खूप तणावपूर्ण आहे."
डीजीसीएचा हस्तक्षेप : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) मोठ्या प्रमाणात उड्डाणं रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींची दखल घेतली आहे आणि इंडिगोला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. एअरलाइन्सच्या सीईओ आणि जबाबदार व्यवस्थापकांना ऑपरेशन्समधील व्यत्ययामागील कारणं स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. "ऑपरेशनल अडचणी" मुळे अधिक वेळ मागितल्यानंतर, इंडिगोला त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी 24 तासांचा वेळ देण्यात आला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितल की, ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि सामान्य उड्डाण सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत व्हावी यासाठी इंडिगोच्या सतत संपर्कात आहेत.
विमानतळांवर अजूनही संभ्रमाचं वातावरण : इंडिगोच्या आश्वासनांनंतरही हजारो प्रवासी अजूनही विमानतळांवर लांबच लांब रांगेत अडकलेले आहेत, रिफंड, री-बुकिंगचे पर्याय किंवा हरवलेल्या सामानाबद्दलच्या अपडेटची वाट पाहत आहेत.
दिल्ली, बेंगळुरू आणि मुंबई विमानतळांवरून समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये थकलेले प्रवासी जमिनीवर बसलेले, कस्टमर सपोर्टशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करताना किंवा सामानाच्या ढिगाऱ्यात आपली बॅग शोधताना दिसत आहेत.
मंत्र्यांचं आश्वासन : दरम्यान, नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी इंडिगोला कडक इशारा दिला आहे. सोमवारी राज्यसभेत बोलताना नायडू म्हणाले की, इंडिगोमध्ये ही एक "अंतर्गत संकट" होतं. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणं रद्द झाली आणि हजारो प्रवाशांना गैरसोय झाली. "आम्हाला वैमानिक, कर्मचारी आणि प्रवाशांची काळजी आहे आणि आम्ही हे सर्व विमान कंपन्यांना स्पष्ट केलं आहे. इंडिगोला त्यांच्या क्रू आणि रोस्टरचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी होती, तरीही प्रवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागला".
त्यांनी सांगितलं की, सरकार हा प्रकार हलक्यात घेणार नाही. त्यांनी घोषणा केली की, एक सविस्तर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि कोणत्याही नियमाचे पालन न केल्यास संपूर्ण विमानन क्षेत्रासाठी "एक उदाहरण" घालून देण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल.
केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी अधिक स्पर्धात्मक विमान वाहतूक परिसंस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, भारताकडे पाच प्रमुख विमान कंपन्या टिकवून ठेवण्याची क्षमता आहे.
