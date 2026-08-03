विरोधकांनी कितीही अपप्रचार केला तरी एनडीएचं चौथ्यांदा सरकार बनणार, मोदी पंतप्रधान होणार, आठवलेंकडून विश्वास व्यक्त
विरोधीपक्षाने कितीही अपप्रचार केला तरी 2029 मध्ये चौथ्यांदा एनडीएचं सरकार बनणार आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार, असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला.
Published : August 3, 2026 at 8:32 PM IST
जयपूर : नीट पेपरफुटीप्रकरणी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. मात्र विद्यार्थी आपल्या मागणीवर ठाम होते. या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करुन घेत सरकारला झुकवलं. सीजेपी प्रमुख अभिजित दिपके याच्या नेतृत्वात हे आंदोलन यशस्वी ठरलं. मात्र या आंदोलनावरुन केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रिपाईचे सर्वेसर्वा रामदास आठवले यांनी विरोधी पक्षावर आरोप केले आहेत. आठवले नक्की काय म्हणाले? हे जाणून घेऊयात.
विरोक्षी पक्षातील नेत्यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन बिघडवण्याचं काम केल्याचं आठवले म्हणाले. राहुल गांधी पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी गेले नाहीत. त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवास स्थानाबाहेर आंदोलन केलं, असंही आठवले यांनी म्हटलं.
आठवले काय म्हणाले? :- "आंदोलन करणं त्यांचा अधिकार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हे त्यांच्याविरोधात जात असल्याचं लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधानांच्या घराबाहेर आंदोलन केलं. 2029 साली निवडणूक होईल तेव्हा जनताच ठरवेल. मात्र चौथ्यांदा केंद्रात एनडीएचं सरकार येईल आणि नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होतील", असंही आठवले म्हणाले. आठवलेंनी जयपूरमध्ये पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना याबाबत भाष्य केलं.
"विरोधी पक्ष सरकार बदलण्याची गोष्ट करत आहेत. मात्र सरकार बदलणं इतकं शक्य नाही. आम्ही सर्व सोबत आहोत. राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जी यांच्याकडे इतकी ताकद नाही की ते आम्हाला बदलू शकतील. त्यामुळे अशाप्रकारचं वक्तव्य करु नये. तुमचं आंदोलन यशस्वी ठरलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. मात्र आता अमित शाह यांचा राजीनामा मागत आहेत. मंत्र्याचा राजीनामा मागत आहेत. अशाप्रकारची भूमिका योग्य नाही. भारत म्हणजे बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका नाहीय. हा देश सविंधानाने चालतो", असा दम आठवलेंनी विरोधकांना भरला.
आठवलेंनी राहुल गांधीं यांच्या विशेष अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या सूचनेवर भाष्य केलं. "मोदी सरकारमधील मंत्री मूर्ख आहेत, असं विद्यार्थ्यांनी म्हटल्याचं राहुल गांधी वारंवार संसदेत सांगत होते. अशात राहुल गांधी मूर्ख आहे, असं विद्यार्थी म्हणत असल्याचं आम्हीही बोलू शकतो. संसदेत 'मूर्ख' हा शब्द वापरणं योग्य नाही. त्यामुळे संसदेत गदारोळ झाला. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून गोळीबार झाला. पण शाह यांनी असा कोणताही आदेश दिला नव्हता. जेव्हा विद्यार्थी बॅरिकेड्स तोडून पुढे सरकत होते तेव्हा अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकण्यात आल्या. अमित शाह यांना बदनाम करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे", असंही आठवले यांनी स्पष्ट केलं.
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