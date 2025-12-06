पंजाब विद्यापीठात तयार होतंय 'Gen-Z' पोस्ट ऑफिस; हायटेक सुविधा आणि बरंच काही...
Published : December 6, 2025 at 3:47 PM IST
चंदीगड : चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील पोस्ट ऑफिसचे जनरेशन झेड (Gen-Z) तरूणांसाठी नूतनीकरण केलं जात आहे. दरम्यान, हे पोस्ट ऑफिस पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. यामध्ये जनरेशन झेडला सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय, पोस्ट ऑफिसमध्ये विद्यार्थी आपल्या मोकळ्या वेळेत बुद्धिबळ आणि कॅरम खेळू शकतील, तसंच चहा आणि कॉफीचा आनंद घेत पुस्तकं वाचू शकतील.
नवीन पोस्ट ऑफिसमध्ये 'या' सुविधा असतील : हे पोस्ट ऑफिस आता पारंपारिक पोस्ट ऑफिस आणि सामान्य सेवा केंद्र राहणार नाही, तर ते जनरेशन झेडच्या सुविधेत रूपांतरित करण्यात येणार आहे. तरुणांच्या आवडीनिवडीनुसार सर्व डिजिटल सुविधा आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) लक्षात घेऊन डिझाइन करण्यात येणाऱ्या या "जेन-झेड पोस्ट ऑफिस"मध्ये स्टडी कॉर्नरसह मोफत वाय-फाय, एलईडी स्क्रीन, मासिकं, वर्तमानपत्रं, पुस्तकं, चहा आणि कॉफी आणि इतर अनेक आधुनिक सुविधांसह असतील.
लवकरच होणार उद्घाटन : पंजाब विद्यापीठात बांधल्या जाणाऱ्या चंदीगडच्या पहिल्या जेन-झेड पोस्ट ऑफिसचे जवळपास 90 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. त्यामुळं तरुणांच्या या आवडत्या पोस्ट ऑफिसचे उद्धाटन 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. तसंच हे पोस्ट ऑफिस महिन्याच्या अखेरीस कार्यान्वित होईल. यानंतर पीजीआयसह इतर ठिकाणीही अशीच पोस्ट ऑफिस तयार करण्यात येतील. हे हाय-टेक आणि सोयीस्कर मॉडेल नवीन पिढीशी जोडण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं जातं.
मुख्य सुविधा काय असतील :
- तुम्हाला लांब रांगांपासून मुक्तता मिळेल.
- तुम्हाला एआय कियोस्क फॉर्म भरावा लागेल.
- अॅड्रेस व्हेरिफिकेशन काही सेकंदात होईल.
- क्यूआर कोड स्कॅन केल्यामुळं 15 सेकंदात पार्सल ड्रॉप होईल.
- क्यूआर कोड वापरून पेमेंट करता येईल.
- एकाच क्लिकवर घरातून पार्सल पिकअप, ई-बाईक डिलिव्हरी, रिअल-टाइम लाईव्ह ट्रॅकिंग होईल.
- एआय भावना समजून घेईल आणि हस्तलिखित कार्ड तयार करेल.
- याचबरोबर, युवकांसाठी आर्ट वर्कशॉपसह विविध कार्यक्रम असतील.
