चंदीगडमध्ये कौमी इन्साफ मोर्चाकडून जोरदार निदर्शनं, पोलिसांकडून अश्रुधूराचा वापर, नक्की मागणी काय?
शिक्षा पूर्ण केलेल्या शीख कैद्यांची सुटका करण्यात यावी आणि जगतार सिंग हवारा यांना पॅरोल देण्यात यावा, अशी कौमी इन्साफ मोर्चाची मागणी आहे.
Published : August 15, 2026 at 5:30 PM IST
चंदीगड : देशभरात 80 व्या स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. गल्ली ते दिल्ली प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या उत्साहात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चंदीगडमध्ये आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. पोलिसांनी कौमी इन्साफ मोर्चाच्या आंदोलनकर्त्यां पांगवण्यासाठी अश्रुधूराचा वापर केला. स्वातंत्र्य दिनी चंदीगडमध्ये नक्की काय झांलं? तसेच या आंदोलनकर्त्यांची मागणी काय आहे? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
कौमी इन्साफ मोर्चाची मागणी काय?:- तुरुंगात असलेल्या शिखांना सोडण्यात यावं आणि जगतार सिंह हावराला पॅरोल देण्यात यावा, या मागणीसाठी कौमी इन्साफ मोर्चाच्या आंदोलनकर्त्यांनी राज्यपालांच्या निवासाच्या दिशेने मोर्चा वळवला. या आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी तयारी केली. पोलिसांनी मोहालीच्या सीमेवर आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावले. तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. वेल्डिंगद्वारे एकमेकांना बॅरिकेड्स जोडण्यात आले. इतकंच नाही तर बॅरिकेड्सला तारा लावण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही आक्रमक आंदोलनकर्त्यांकडून बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
कौमी इन्साफ मोर्चाचे आंदोलक मोहाली-चंडीगडच्या सीमेवर पोहचले. पोलिसांनी आंदोलकांना बॉर्डरवर रोखलं. त्यामुळे आक्रमक आंदोलकांनी पुढे जाण्यासाठी बॅरिकेट्स तोडण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. पोलिसांकडून जमावाला पांगवण्यासाठी आधी पाण्याच्या फवाऱ्याचा मारा करण्यात आला. त्यानंतर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या.
#WATCH | Chandigarh: Police use tear gas and water cannons to disperse the protesters belonging to the Quami Insaaf Morcha.— ANI (@ANI) August 15, 2026
The Morcha is demanding the release of Sikh prisoners who have spent prolonged periods in jail. pic.twitter.com/TADwJHn8ED
आंदोलकांकडून दगडफेक : पोलिसांकडून नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंदोलकांवर अश्रूधुरांचा मारा करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांकडून आंदोलकांवर ड्रोनद्वारे अश्रूधुराचे गोळे डागण्यात आले. त्यानंतर आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली.
कोण आहे जगतार सिंह हवारा? :- माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह यांच्या हत्येप्रकरणी जगतार सिंह हवारा शिक्षा भोगत आहे. हवाराने आईला भेटण्यासाठी 10 दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केलीय. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हे हवाराला 10 दिवस पॅरोल देण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांना काही दिवसांआधी भेटले होते.
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