ETV Bharat / bharat

चंदीगडच्या उद्योगपतीकडून कर्मचाऱ्यांना लाखोंच्या कार भेट; कारण काय?

चंदीगडचे उद्योगपती एम. के. भाटिया यांनी कर्मचाऱ्यांना कार भेट देऊन आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

Chandigarh industrialist MK Bhatia gave free cars
कर्मचाऱ्यांना कार भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 10:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदीगड- उद्योगपती आणि सामाजिक कार्यकर्ते एम. के. भाटिया यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ख्रिसमस सणाच्या तोंडावर अत्यंत मौल्यवान भेट दिली आहे. त्यांनी सहा कर्मचाऱ्यांना कार भेट देत त्यांना सुखद धक्का दिला. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना ख्रिसमस आणि नववर्षापूर्वीच आनंद साजरा करण्याची संधी दिली. धुरंधर चित्रपटाप्रमाणे प्रेरणा घेऊन तरुण, महिलावर्गानं आणि समाजातील प्रत्येक घटकानं जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात धुरंधर होण्याचा त्यांनी सल्ला दिला.

कर्मचाऱ्यांना कार भेट दिल्यानंतर एम. के भाटिया म्हणाले, "जे लोक पूर्ण निष्ठा, मेहनत आणि उत्कृष्ट पद्धतीनं काम करतात, त्यांना हमखास यश मिळते. प्रत्येकानं आपल्या जीवनात धुरंधर होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जर तुम्ही कामात सर्वश्रेष्ठ होण्याचं ध्येय निश्चित केलं तर नक्कीच तुमच्या मागोमाग यश येते".

कर्मचाऱ्यांना कार भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

कष्ट करून ध्येय पूर्ण करा- भाटिया यांनी महिलांसह तरुणांना प्रगती करण्यासाठी प्रेरित केले. ते म्हणाले, "सतत शिकण्याची वृत्ती आणि कठोर परिश्रम केले तर कोणतेही ध्येय पूर्ण होऊ शकते. कर्मचारी हेच माझी ताकद आहेत. त्यांनी कंपनीसाठी दाखविलेली निष्ठा आणि इमानदारी यामुळे कंपनीची प्रगती झाली आहे".

industrialist MK Bhatia gave free cars to his employees
कर्मचाऱ्यांना कार भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

कर्मचाऱ्यांनी एम. के. भाटिया यांनी कार भेट दिल्यानंतर आभार मानले. भाटिया यांच्या प्रोत्साहनामुळे मनोबल उंचावल्याची त्यांनी भावना व्यक्त केली. भाटिया यांच्याकडून नेहमी प्रोत्साहन मिळाल्यानं आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळत असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.

industrialist MK Bhatia gave free cars to his employees
कर्मचाऱ्यांना कार भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

कार्यक्रमाच्या अखेर भाटिया यांनी येणाऱ्या ख्रिसमस आणि नववर्षाकरिता सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. "नवीन वर्षात नवीन यश मिळवावे. संघटन हे केवळ व्यवसायिक यश नाही तर समाजासाठी सकारात्मक उदाहरण आहे", असे त्यांनी मत व्यक्त केलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

FREE CARS ON CHRISTMAS
MK BHATIA
FREE CAR GIFT TO EMPLOYEES
ख्रिसमस सणाकरिता कार भेट
CHRISTMAS GIFT BY EMPLOYER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.