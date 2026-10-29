'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' : व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण; नुकसान आणि वाहतूक कोंडीची व्यक्त केली भीती
राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 1 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसकडून 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च'चे आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : October 29, 2026 at 8:26 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 1 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसकडून 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च'चे आयोजन करण्यात आलं आहे. हा मोर्चा एसआयआर (SIR) आणि निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात असून, यामध्ये इंडिया आघाडीतील सर्व विरोधी पक्ष, तसंच विविध सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थी संघटना सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य दिल्लीतील व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मोर्चात मोठ्या संख्येनं लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केलं असताना, कमला मार्केटमधील दुकानदारांचं म्हणणं आहे की, मोठी गर्दी, संभाव्य अडथळे आणि वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सुरक्षेची चिंता आणि संभाव्य गोंधळाचे कारण देत, काही दुकानदारांनी 1 नोव्हेंबर रोजी आपली दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, 1 नोव्हेंबरच्या कार्यक्रमासाठी दिल्ली पोलीस सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची तयारी करत आहेत. या नियोजनांतर्गत कार्यक्रमस्थळी आणि आसपासच्या परिसरात पोलीस कर्मचारी तैनात करणे, देखरेख वाढवणे आणि आवश्यकतेनुसार वाहतूक मार्गांमध्ये बदल करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, निमलष्करी दलांची नियुक्ती आणि वाहतूक वळवण्याबाबतही तयारी सुरू आहे.
दिल्ली ट्रेड फेडरेशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर यांनी रामलीला मैदानाचे नाव आंदोलनाच्या अधिसूचित स्थळांच्या यादीतून काढून टाकण्याच्या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, मैदानाभोवती रुग्णालये, नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन, एक मोठी घाऊक बाजारपेठ आणि दाट लोकवस्तीचे निवासी भाग असल्यामुळं मोठ्या रॅलीदरम्यान वाहतूक आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यांच्या मते, याचा परिणाम केवळ दुकानदारांवरच नाही, तर रुग्ण, प्रवासी, स्थानिक रहिवासी आणि सणानंतर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरही होऊ शकतो.
लोकांच्या गर्दीमुळं व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती : रामलीला मैदानासमोर असलेल्या कमला मार्केटमधील वाहतूक व्यवसायातील दुकानदार ब्रिज मोहन यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, प्रस्तावित मोर्चामुळं स्थानिक व्यापारी चिंतेत आहेत. त्यांच्या मते, दिवाळीनंतरचा सणासुदीचा काळ हा व्यापाऱ्यांसाठी व्यवसायाचा महत्त्वाचा हंगाम असतो. त्यामुळं, जर मोठ्या संख्येनं लोक रामलीला मैदानावर आले आणि आजूबाजूचे रस्ते अडवले, तर ग्राहक आणि व्यापारी दोघांच्याही येण्या-जाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. ब्रिज मोहन यांनी स्पष्ट केलं की, कामगार संघटनेनंही राहुल गांधी यांना एक निवेदन सादर करून मोर्चा पुढं ढकलण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, कमला मार्केट थेट मैदानासमोर आहे, त्यामुळं इतर बाजारांपेक्षा येथील गर्दीचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो.
याचबरोबर, एवढ्या मोठ्या गर्दीत दुकाने उघडल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. एखादी अनुचित घटना घडल्यास दुकाने आणि मालाचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती ब्रिज मोहन यांनी व्यक्त केली. तसंच, या मोर्चामुळं आपापसात चर्चा करून स्थानिक व्यापाऱ्यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी आपली दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ब्रिज मोहन यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, ब्रिज मोहन यांच्या मते, जर शनिवारीच लोक यायला लागले, तर समस्या एक दिवस आधीच अधिक गंभीर होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, व्यापाऱ्यांना संध्याकाळी लवकर आपली दुकाने बंद करण्यास भाग पडू शकते. मात्र, शनिवारी होणाऱ्या गर्दीच्या परिस्थितीबद्दलची माहिती अद्याप निश्चित झालेली नाही, असे ब्रिज मोहन यांनी सांगितलं.
10 मिनिटांचे अंतर कापायला तीन तास लागले : दिल्ली व्यापार महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर यांनी सांगितलं की, रामलीला मैदान हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून अधिसूचित झाल्यापासून त्यांची संघटना त्या जागेवर आक्षेप घेत आहे. तसंच रामलीला मैदान अधिसूचित यादीतून काढून टाकण्याची मागणी करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्लीचे नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्त यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रे लिहिली आहेत, असंही राजेंद्र कपूर यांनी सांगितलं. राजेंद्र कपूर यांच्या मते, रॅलीदरम्यान संभाव्य बॅरिकेडिंग आणि रस्ते बंद केल्यामुळं व्यावसायिकांना त्यांच्या आस्थापनांपर्यंत पोहोचणे कठीण होऊ शकते.
आपला अनुभव सांगताना राजेंद्र कपूर म्हणाले की, "सामान्य दिवशी पांडारा रोडवरील त्यांच्या घरापासून कमला मार्केटपर्यंत पोहोचायला अंदाजे 10 ते 11 मिनिटे लागतात, परंतु कनॉट प्लेसमधील पूर्वीच्या आंदोलनादरम्यान त्यांना तेवढेच अंतर कापायला तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला होता. अशा विलंबामुळं केवळ वेळेचा अपव्यय होत नाही, तर इंधनाचा वापरही वाढतो, ज्यामुळं व्यावसायिक आणि सामान्य जनता या दोघांनाही गैरसोय होते. जर रामलीला मैदानाजवळील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर बंद केले गेले, तर अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते."
रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येऊ शकतात : राजेंद्र कपूर यांनी मोर्चाबद्दल चिंता व्यक्त करताना जवळच्या रुग्णालयांची आणि रेल्वे स्थानकाची स्थिती ही कारणंही सांगितली. त्यांनी दावा केला की, एलएनजेपी रुग्णालय, मौलाना आझाद रुग्णालय, गुरु नानक नेत्र रुग्णालय आणि गफ्फारलाल रुग्णालय यांसारख्या वैद्यकीय संस्था रामलीला मैदानाजवळ आहेत. ते म्हणाले, "या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दिल्ली आणि इतर राज्यांमधून रुग्ण येतात. त्यांना भीती आहे की, जर आजूबाजूच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली, तर रुग्णवाहिका, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात पोहोचण्यास अडचणी येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत रुग्णालयात वेळेवर पोहोचणे महत्त्वाचे आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, राजेंद्र कपूर यांनी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाच्या जवळ असण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि सांगितलं की, "जर मोर्चामुळं रस्त्यांवर अडथळा निर्माण झाला, तर प्रवाशांना स्थानकावर पोहोचण्यास आणि बाहेर पडण्यास अडचणी येऊ शकतात. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वाहतूक आणि पोलिसांनी केलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेवर अवलंबून असेल."
लहान दुकानदारांच्या विक्रीवर होण्याची शक्यता : रामलीला मैदानाभोवतीचा परिसर दिल्लीच्या प्रमुख व्यापारी केंद्रांनी वेढलेला आहे. राजेंद्र कपूर यांनी सांगितलं की, सदर बाजार, चांदनी चौक, चावडी बाजार, खारी बाओली, नया बाजार, मोरी गेट, भागीरथ प्लेस आणि लाला लाजपत राय मार्केट यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ते म्हणाले, " दररोज मोठ्या संख्येनं व्यापारी, खरेदीदार, मालवाहू वाहने आणि वाहतूक कामगार या बाजारपेठांना भेट देतात. जर प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीवर निर्बंध लादले, तर मालाची वाहतूक आणि ग्राहकांच्या येण्या-जाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम घाऊक व्यापार आणि लहान दुकानदारांच्या विक्रीवर होण्याची शक्यता आहे."
इंटरनेट सेवा खंडित होणे, डिजिटल पेमेंट आणि पार्किंग : ब्रिज मोहन यांनी इंटरनेट सेवांबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, आजच्या काळातील अनेक व्यवसाय ऑनलाइन पेमेंट आणि यूपीआय (UPI) वर अवलंबून आहेत. प्रशासनाकडून इंटरनेट सेवा खंडित केल्यास, व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारताना किंवा दैनंदिन कामकाज करताना अडचणी येऊ शकतात. ब्रिज मोहन यांच्या मते, व्यापारी एका पेचप्रसंगात सापडले आहेत. जर त्यांनी दुकानं उघडी ठेवली, तर त्यांना संभाव्य सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागेल आणि जर त्यांनी दुकाने बंद ठेवली, तर त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न बुडेल.
दरम्यान, इंडिया आघाडीनं मोर्चासाठी 10 लाख लोक उपस्थित राहतील, असा जो अंदाज वर्तवला आहे, त्यावरही राजेंद्र कपूर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, रामलीला मैदानाची क्षमता पाहता, इतक्या मोठ्या संख्येनं येणाऱ्या लोकांचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे लॉजिस्टिक आव्हान ठरेल. शिवाय, उपस्थितांना घेऊन येणाऱ्या वाहनांमुळं रस्तेही पूर्णपणे गर्दीने भरून जातील, असं राजेंद्र कपूर यांनी म्हटलं आहे. तसंच मोठ्या संख्येनं येणारी खाजगी वाहनं आणि बसगाड्यांमुळं पार्किंगच्या व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येऊ शकतो, अशी भीती देखील राजेंद्र कपूर यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा :
- कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीत 93 टक्क्यांपर्यंत कपात; 9 नोव्हेंबरपासून नवीन दर लागू होणार
- आंध्र प्रदेशात 'अर्णब' चक्रीवादळाचा हाहाकार; 6 जणांचा मृत्यू, 126 किमी रस्ते खराब, 1000 हून अधिक झाडे, वीज खांब आणि वीजवाहिन्यांचे नुकसान
- मार्गदर्शी चिट फंडने प्रस्थापित केला नवा विक्रम; तामिळनाडूतील मासिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांच्या पार