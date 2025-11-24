मुलीच्या शिक्षणासाठी भाजीविक्रेत्या पित्यानं विकली जमीन; मुलीनं उपजिल्हाधिकारी पदावर घेतली गरूडभरारी
भाजीविक्रेत्याच्या मुलीनं स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत उपजिल्हाधिकारी पदाला गवसणी घातली. चंचल पैकरा असं या भाजीविक्रेत्याच्या मुलीचं नाव आहे.
Published : November 24, 2025 at 10:55 AM IST
रायपूर : मुलीच्या शिक्षणासाठी भाजीविक्रेत्या पित्यानं आपली शेतजमीन विकल्यानं लोकांनी त्यांना वेड्यात काढलं. आता मात्र त्याचं लेकीनं स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत उपजिल्हाधिकारी पदावर गरूडभरारी घेतली. त्यामुळे या लेकीचं सध्या सगळीकडं कौतुक करण्यात येत आहे. चंचल पैकरा असं या उपजिल्हाधिकारी पदावर यश मिळवलेल्या लेकीचं नाव आहे. त्यांचे वडील रघुबीर पैकरा रस्त्याच्या कडेला बसून भाजीपाला विक्री करतात.
भाजीविक्रेत्याच्या मुलीचा उपजिल्हाधिकारी पदी निवड : सुरगुजाच्या तरुणांनी सीजीपीएससीमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवलं आहे. रस्त्याच्या कडेला भाजी विक्री करणाऱ्या रघुबीर पैकरा यांची मुलगी चंचल पैकरा हिनं अनुसूचित जमाती श्रेणीत अव्वल स्थान मिळवलं. चंचलची उपजिल्हाधिकारी पदी निवड झाली आहे. सुरगुजाच्या मयंक मांडवी यानं अनुसूचित जमाती श्रेणीत दुसरं स्थान मिळवलं. प्रसून गुप्ता यांनीही पोलीस उपाधीक्षक पदावर यश मिळवलं. हे तिन्ही तरुण सीतापूर विधानसभा मतदारसंघातील आहेत.
भाजीपाला विक्रेता रघुबीर पैकरांना झालं गगण ठेंगणं : करबेल गावातील रघुबीर पैकरा हे खूप आनंदी आहेत. मुलीनं स्पर्धा परीक्षेत अव्वलस्थान मिळवल्यानं रघुबीर पैकरा यांना गगण ठेंगण झालं आहे. त्यांची मुलगी चंचल पैकरा हिनं सीजीपीएससी 2024 मध्ये एसटी श्रेणीत अव्वलस्थान मिळवलं. तिचं एकूण रँकिंग 204 आहे. चंचल पैकरा हिनं 2021-22 मध्ये जगदलपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बीई सिव्हिल परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली. बिलासपूरमध्ये राहून ती तीन वर्षांपासून सीजीपीएससीची तयारी करत होती. तिचे वडील रघुबीर सिंह म्हणाले की, "चंचल लहानपणापासूनच हुशार विद्यार्थिनी आहे. तिनं पहिल्यांदाच पीएससी प्राथमिक परीक्षा दिली, तेव्हा ती नापास झाली. सततच्या कठोर परिश्रमानं चंचल CGPSC प्रिलिम्स आणि मेन्स दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली. आता चंचलची उपजिल्हाधिकारी पदासाठी निवड झाली.
शाळेच्या बाहेर विकतात भाजीपाला : चंचलचे वडील रघुवीर सिंह पैकरा म्हणाले की, "मी शेतकरी असून शेती व्यतिरिक्त सीतापूर हायस्कूलच्या बाहेर रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला विकतो. चंचलची आई कुंतिला पैकरा ही गृहिणी आहे, ती घरी काम करते. शेतीत मदत करुन भाजीपालाही विकते. आम्ही मुलीच्या शिक्षणाला पूर्ण पाठिंबा दिला. तिच्या शिक्षणासाठी जमिनीचा काही भाग विकला. चंचलनं तिचं प्राथमिक शिक्षण कराबेल येथील सरकारी प्राथमिक शाळेतून घेतलं. त्यानंतर तिची एकलव्य विद्यालय सरणा इथं निवड झाली. तिनं दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाली. दोन्ही वर्गात शाळेत अव्वल आली. तिची धाकटी बहीण सध्या अंबिकापूर कॉलेजमधून बी एससी करत आहे. तर तिचा धाकटा भाऊ एकलव्य विद्यालय घांघारी इथं अकराव्या वर्गात शिकत आहे. दुसरीकडं कटनैपारा गावातील मयंक मांडवीनं एसटी श्रेणीत 210 गुण मिळवून उपजिल्हाधिकारी पदावर यश मिळवलं. प्रसून गुप्ता यांनीही परीक्षेत यश मिळवत 36 वा क्रमांक पटकावला.
