गनपावडरची होळी : मेनारमध्ये 450 वर्षांचा शौर्य उत्सव साजरा, युद्धासारखा दिसला नजारा
मेनार गावाची होळी ही अनोखी आहे, कारण ती रंग आणि फुलांनी नव्हे तर फटाके आणि दारूगोळ्यांनी साजरी केली जाते.
Published : March 5, 2026 at 6:33 PM IST
उदयपूर : वल्लभनगर भागातील मेनार गावात होळी फक्त रंगांबद्दल मर्यादित नाही, तर येथील होळीचा सण हा शौर्य, परंपरा आणि इतिहासाचा एक उल्लेखनीय संगम आहे. उदयपूरपासून सुमारे 45 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मेनारमध्ये होळीचा तिसरा दिवस, हा जमराबीजचा भव्य उत्सव. जो कृष्ण पक्ष द्वितीयेला साजरा केला जातो. तो विजयोत्सव म्हणून मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. या उत्सवात मुघलांवर विजय मिळवल्याच्या स्मरणार्थ, गनपावडरनं होळी खेळली गेली, ज्यामुळं युद्धभूमीसारखे वातावरण दिसून येतं.
450 वर्षांची परंपरा : मेनार गावाची होळी ही अनोखी आहे, कारण ती रंग आणि फुलांनी नव्हे तर फटाके आणि दारूगोळ्यांनी साजरी केली जाते. इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा यांच्या मते, सुमारे 450 वर्षांपूर्वी गावातील योद्ध्यांनी मुघल सैन्याचा पराभव केला होता. या उत्सवाच्या निमित्तानं ही अनोखी होळी साजरी केली जात होती. पारंपारिकपणे, संध्याकाळ जवळ येताच होळीची तयारी सुरू होते. स्थानिक रहिवासी राजेश यांनी सांगितलं की, गेल्या 450 वर्षांपासून गावात ही परंपरा पाळली जात आहे. मुघल सैन्याचा परिसरातील योद्ध्यांनी त्यांच्या शौर्याद्वारे पराभव केला आणि या उत्सवाच्या निमित्तानं जमराबीजच्या दिवशी इथं एक अनोखी होळी साजरी केली जाते.
बाहेर राहणारे लोकही दरवर्षी येतात : मेनारचे लोक अजूनही अभिमानानं आणि उत्साहानं ही परंपरा पाळतात, जी जवळजवळ 450 वर्षांपासून चालत आली आहे, असं गावकऱ्यांनी सांगितलं. राजेश म्हणाले की, "आजूबाजूच्या सुमारे 200 गावांमधून हजारो लोक हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी मेनारला आलं होते. संध्याकाळी गावकऱ्यांनी पारंपारिक पद्धतीनं पाहुण्यांचे स्वागत केलं, ज्यामुळं संपूर्ण गावात उत्सवाचं वातावरण निर्माण झालं. येथील लोक अजूनही हा अभिमान जपतात. परदेशात राहणारे मेनारचे लोकही दरवर्षी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी येतात."
5 किमी अंतरापर्यंत आवाज ऐकू आला : या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, दिवसा ओंकारेश्वर चौकात अमल कसमचा पारंपारिक विधी करण्यात आला. ज्यामध्ये 52 गावांतील मेनारिया ब्राह्मण उपस्थित होते. रणबंकुरा ढोलाच्या तालात हा विधी संपला आणि पाहुण्यांचा पारंपारिक पद्धतीनं सन्मान करण्यात आला. रात्री हा खरा उत्साह सुरू झाला. पारंपारिक पोशाख परिधान केलेलं गावकरी ओंकारेश्वर चौकात बंदुका आणि तोफांसह जमले. ठरलेल्या सिग्नलवर, एकाच वेळी हवाई गोळीबार आणि तोफगोळ्यांचा आवाज झाला. गनपाऊडरचा आवाज आणि फटाक्यांच्या ज्वाळांनी आकाश उजळून निघाले आणि पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत हा आवाज ऐकू येत होता.
कसा असतो नजारा? : गावकरी या गनपावडर होळीला युद्धभूमीसारखे बनवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. या कार्यक्रमाची तयारी काही दिवस आधीच सुरू होते. गावातील वडीलधारी आणि तरुण तोफा आणि गनपावडरची व्यवस्था करण्यासाठी एकत्र काम करतात. महिला प्रार्थना आणि पारंपारिक विधींसाठी देखील परिश्रमपूर्वक तयारी करतात. होळीच्या दिवशी, संपूर्ण गाव उत्सवमय होते, प्रत्येक घरातील लोक सहभागी होण्यासाठी बाहेर पडतात. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि जयघोषात, पारंपारिक पोशाख परिधान केलेले गावकरी गनपावडर होळी खेळल्या जाणाऱ्या ठिकाणी मिरवणूक काढतात. बरेच लोक झेंडे आणि पारंपारिक चिन्हे घेऊन जातात. मिरवणूक पुढं सरकत असताना, प्रेक्षकांची गर्दी वाढते, ज्यामुळं संपूर्ण वातावरण उत्सवाच्या उत्सवात बदलते. नियुक्त केलेल्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर, पारंपारिक प्रार्थना केल्या जातात. त्यानंतर अनुभवी गावकरी पारंपारिक तोफांमध्ये गनपावडर भरतात. गनपावडर पेटवताच, धुराचा एक मोठा स्फोट आकाशात उठतो आणि संपूर्ण परिसर स्फोटांच्या प्रतिध्वनीनं भरून जातो. एकामागून एक हे स्फोट गर्दीतून जयजयकार आणि जल्लोषासह होतात.
विशेष सुरक्षा व्यवस्था : या कार्यक्रमासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. ज्या ठिकाणी गनपावडर होळी खेळली जाते. त्या भागात कडेकोट बंदोबस्त केला जातो. लोकांना आगाऊ सूचना दिली जाते की, गनपावडर आणि गोळीबार या विशिष्ट क्षेत्रापुरता मर्यादित असेल आणि कोणीही या भागात प्रवेश करू नये. प्रेक्षकांना सुरक्षित अंतरावर ठेवले जातं आणि कोणताही अपघात टाळण्यासाठी गावातील स्वयंसेवक गर्दीवर नियंत्रण ठेवतात. तोफगोळे आणि गनपावडर भटकू नयेत आणि कोणालाही इजा करू नये यासाठी, फक्त अनुभवी गावकरी तोफा हाताळतात आणि गनपावडर वापरतात. कोणताही अपघात टाळण्यासाठी, स्थानिक पोलिस दलासह स्टेशन प्रभारी उपस्थित असतात. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्थानिक रुग्णालयातील रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर देखील उपस्थित असतात. तथापि, आतापर्यंत कोणताही मोठा अपघात किंवा घटना घडलेली नाही.
परदेशातून लोक येतात : सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मेनार गावातील जे रहिवासी परदेशात राहतात. ते देखील या होळीत सहभागी होण्यासाठी विशेषतः त्यांच्या गावी परततात. स्थानिक रहिवासी सुरेश यांनी यांनी सांगितलं की, "अमेरिका, युके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दुबई सारख्या देशांमध्ये राहणारे स्थलांतरित गावकरी देखील दरवर्षी या परंपरेत सहभागी होण्यासाठी मेनारला येतात. त्यांच्या गावाशी आणि परंपरेशी जोडलेले राहण्यासाठी हा त्यांच्यासाठी एक खास प्रसंग आहे. होळीच्या दुपारी, गावातील विविध परिसरातील लोक ढोल आणि पारंपारिक वाद्यांसह मिरवणुकीत निघतात. तरुण लोक नाचतात, गातात आणि जल्लोष करतात कारण ते गनपावडर होळीच्या ठिकाणी पोहोचतात. मिरवणूक पुढं सरकत असताना गर्दी वाढते आणि संपूर्ण गाव उत्सवाच्या रंगात बुडालेले असते."
काय आहे इतिहास? : इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा यांनी सांगितलं की, मेवाडमध्ये महाराणा अमर सिंह यांच्या राजवटीत, या प्रदेशातील अनेक भागात मुघल छावण्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मेनार गावाच्या पूर्वेकडील काठावर एक मुघल छावणी देखील होती. या छावणीमुळं आजूबाजूच्या गावातील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं होतं आणि ते त्यांच्या अत्याचारांमुळं अनेकदा त्रस्त होते. दरम्यान, जेव्हा मेनारच्या लोकांना वल्लभनगरमधील मुघल छावणीवर विजय मिळाल्याची बातमी मिळाली, तेव्हा ते एकत्र आले आणि मेनारमधील ओंकारेश्वर चौकात एकत्र जमले. त्यांनी सर्वांनी मुघल छावणीवर हल्ला करण्याची योजना आखली. त्यांची रणनीती अंतिम केल्यानंतर, गावकऱ्यांनी धैर्यानं हल्ला केला, शेवटी छावणी उद्ध्वस्त केली आणि मुघलांना तेथून हाकलून लावलं. त्या विजयाची आठवण अजूनही मेनार गावात एका अनोख्या पद्धतीनं जिवंत ठेवली जाते. दरवर्षी, जमराबीजच्या रात्री, गाव अशा वातावरणानं भरलेलं असतं जणू काही युद्धाचं दृश्य जिवंत झालं आहे. लोकांची मोठी गर्दी सर्वत्र जमते, गावात पाऊल ठेवण्याचीही जागा राहत नाही. या प्रसंगी अनेक गावकरी पारंपारिक सैनिकांसारखे कपडे घालून मशाली आणि तलवारी घेऊन येतात. विविध तुकड्या ओंकारेश्वर चौकात गनपावडर होळी खेळण्यासाठी येताच वातावरण उत्साहानं भरून जातं.
हेही वाचा :