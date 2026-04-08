अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; एलपीजी पुरवठ्यासाठी नवीन फॉर्म्युला तयार
देशभरात एलपीजीचा तुटवडा लक्षात घेता, सरकारनं गॅस पुरवठ्यासाठी एका नवीन फॉर्म्युला निश्चित केला आहे.
Published : April 8, 2026 at 7:01 PM IST
नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीनंतर लगेचच केंद्र सरकारनं एलपीजीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात एलपीजीचा तुटवडा लक्षात घेता, सरकारनं गॅस पुरवठ्यासाठी एका नवीन फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. औषधनिर्माण उद्योगापासून ते पोलाद उद्योगापर्यंतच्या कारखान्यांना दिलासा देणं, हा यामागील उद्देश आहे.
एलपीजी वापराच्या 70 टक्के पुरवठा केला जाईल : केंद्र सरकारनं फार्मा, फूड, पॉलिमर, अॅग्रिकल्चर, पॅकेजिंग, पेंट, युरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, बियाणे, मेटल, सिरॅमिक्स, फाउंड्री, फॉर्गिंग आणि ग्लास यांसारख्या सेक्टर्सना मोठ्या प्रमाणात एलपीजी पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगांना मार्च 2026 पूर्वी त्यांच्या एलपीजी वापराच्या 70 टक्के पुरवठा केला जाईल.
एलपीजी सर्वात आधी कोणाला मिळेल? : दरम्यान, संपूर्ण सेक्टरसाठी एकूण मर्यादा प्रतिदिन 0.2 हजार मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली आहे. जे कारखाने एलपीजीऐवजी नैसर्गिक वायू वापरू शकत नाहीत, त्यांना पहिल्यांदा एलपीजी मिळेल. उद्योगांना ओएमसीएस (तेल कंपन्या) कडे नोंदणी करावी लागेल आणि पीएनजी जोडणीसाठी शहर गॅस वितरण कंपन्यांकडे अर्ज करावा लागेल. याचबरोबर, जिथं एलपीजी हा उत्पादन प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्याची जागा गॅस घेऊ शकत नाही, तिथं पीएनजी अर्जाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना तीन महत्त्वपूर्ण पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे. तसंच केंद्र सरकारनं राज्यांना पॅक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीपैकी 70 टक्के वाटा आधीच वाटप केला आहे. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठ्याशी (PNG) संबंधित काही सुधारणा राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के वाटा दिला जाईल. पीएनजी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या राज्यांना अधिक गॅस मिळेल.
केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांना कोणत्या सूचना दिल्या?
1) नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर 2026 सर्व संबंधित विभागांना पोहोचवा.
2) 10 टक्के रिफॉर्म-लिंक्ड एलपीजी वाटपाचा लवकरात लवकर लाभ घ्या.
3) कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) संबंधित राज्य धोरण लवकरच अधिसूचित करा.
एका दिवसात 1.06 लाख सिलिंडरची विक्री : 23 मार्चपासून देशभरात जवळपास 7.8 लाख 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडरची विक्री झाली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका दिवसात 1.06 लाख सिलिंडरची विक्री झाली, तर फेब्रुवारीमध्ये ही सरासरी दररोज अंदाजे 77,000 सिलिंडरची विक्री होत होती.
हेही वाचा :
