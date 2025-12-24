ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकारकडून अरावली पर्वतरांगेत नवीन खाणकामांवर निर्बंध; व्याख्येत बदल न केल्याची काँग्रेसची टीका

अरावली पर्वतरांगेतील पर्वतांच्या व्याख्येवरून वाद होत असताना सरकारनं एक पाऊल मागे घेतलं आहे. मात्र, सरकारचा निर्णय हा केवळ नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं.

नवी दिल्ली- अरावली पर्वतांची व्याख्या बदलण्यावरून जनतेमधूनल प्रचंड रोष व्यक्त होत असताना केंद्र सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं अरावली पर्वतरांगेत कोणत्याही नवीन खाणकामाचे भाडेपट्ट्या मंजूर करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे राज्यांना निर्देश दिले आहेत.

अरावली पर्वतरांगेत खाणकामाच्या पट्ट्यावरील बंदी संपूर्ण अरावली प्रदेशात समान रीतीनं लागू होणार असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या या पर्वतरांगेची सलग भूवैज्ञानिक रांग म्हणून अखंडता जतन करणं आणि सर्व अनियंत्रित खाणकाम थांबवणं हे यामागील उद्दिष्ट आहे, असल्याचं पर्यावरण मंत्रालयानं म्हटलं आहे. मंत्रालयानं दावा केला की, सध्या सुरू असलेल्या खाणकामांचे कठोरपणे नियमन केलं जाईल. तसेच पर्यावरणीय संरक्षण आणि शाश्वत खाणकाम पद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंध लादले लादणार आहेत. सरकार अरावली परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे पर्यावरण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

नुकसान भरून काढण्याचा हा पोकळ प्रयत्न- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी बुधवारी अरावली पर्वतरांगांना अवैध खाणकामापासून संरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या दाव्यांवर टीका केली. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री रमेश यांनी अरावली पर्वतरांगांची 'धोकादायक' १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीची पुनर्व्याख्या अजूनही कायम आहे, याकडे लक्ष वेधलं. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "नुकसान भरून काढण्याचा हा पोकळ प्रयत्न आहे. त्यामधून कोणालाही मूर्ख बनविता येणार नाही. अरावली पर्वतांना वाचवले जात नाही, तर विकलं जात आहे."

अरावली पर्वतरांगांचे काय महत्त्व आहे?अरावली पर्वतरांगा गुजरातमधील पालनपूरपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या आहेत. या देशातील सर्वात जुन्या भूगर्भीय रचना आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या पर्वतरांगा आहे. त्यांना ३७ जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारांनी मान्यता दिली आहे. या पर्वतरांगामुळे उत्तरेकडील वाळवंटीकरणाविरुद्ध नैसर्गिक अडथळा निर्माण होतो. अरावली पर्वतरांगा सुमारे ७०० ते ८०० किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे. त्यामध्ये ऐंशी टक्के भाग राजस्थानमध्ये येतो. अरवाली पर्वतरांगा शिसे, चांदी, कॅडमियम, जस्त आणि ग्रॅनाइटसह खनिजांनी समृद्ध आहे.

