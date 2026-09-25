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मणिपूर 'अशांत क्षेत्र', पुढील सहा महिन्यांसाठी AFSPA लागू

केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांसाठी मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडच्या मोठ्या भागांत 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केलं आहे.

Centre extends Manipur's 'disturbed area' status for six more months as violence continues
मणिपूर 'अशांत क्षेत्र', पुढील सहा महिन्यांसाठी AFSPA लागू (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

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नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांसाठी मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडच्या मोठ्या भागांत 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केलं आहे. राज्यात सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 (AFSPA) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. AFSPA लागू झाल्यानंतर, सशस्त्र दलांना राज्यात विशेष अधिकार मिळतात, जसं की वॉरंटशिवाय अटक करणे, झडती घेणे आणि विशिष्ट परिस्थितीत गोळीबार करण्याचा अधिकार मिळतो.

मणिपूर राज्य 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित : मणिपूरमध्ये नव्यानं झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, गृह मंत्रालयानं शुक्रवारी सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 अंतर्गत येणाऱ्या 13 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील क्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूर राज्य 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केलं आहे. ही घोषणा 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनं 2023 मध्ये AFSPA अंतर्गत मणिपूरला 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केलं होतं. त्यानंतर याला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. AFSPA , 1958 च्या कलम 3 अन्वये, राज्यपाल, प्रशासक किंवा केंद्र सरकार, एखाद्या राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या हद्दीतील कोणताही भाग किंवा संपूर्ण क्षेत्र 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित करू शकतात. ही घोषणा शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे केली जाते.

हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय : राज्यातील वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये अलीकडे झालेल्या संघर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी कामजोंग जिल्ह्यात संशयित दहशतवाद्यांनी चार जणांना गोळ्या घालून ठार केल्याचा आरोप आहे. गोळ्यांच्या जखमांनी छिन्नविछिन्न झालेले त्यांचे मृतदेह म्यानमार सीमेजवळील दुर्गम पिलोंग गावातील एका निर्जन ठिकाणी सापडले. स्थानिकांच्या आरोपानुसार, शेजारील म्यानमारमधील अतिरेक्यांनी भारतात घुसून गुरुवारी पाच गावकऱ्यांच्या गटावर हल्ला केला. त्यापैकी एक जण पळून जाण्यात यशस्वी झाला आणि त्यानं स्थानिक प्रशासनाला याची माहिती दिली. मणिपूरचे मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद सिंह यांनी या हत्येचा निषेध करत म्हटलं की, अशा हिंसेला आपल्या समाजात स्थान नाही आणि ती सहन केली जाणार नाही.

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मणिपूर
अशांत क्षेत्र
AFSPA
सहा महिन्यांसाठी AFSPA लागू
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