एलपीजीच्या काळाबाजारासह साठेबाजी रोखण्याचे केंद्र सरकारकडून राज्यांना निर्देश

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा (Commercial LPG) अतिरिक्त १० टक्के कोटा उपलब्ध करून दिला.

सुजाता शर्मा, सहसचिव, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (PIB)
Published : March 19, 2026 at 4:50 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 5:02 PM IST

नवी दिल्ली- इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायल यांचे युद्ध सुरू असल्यानं देशात अभूतपूर्व अशी एलपीजी गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत एलपीजी गॅस संकटाबाबत केंद्र सरकारकडून आज सविस्तर माहिती देण्यात आली.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी गुरुवारी सांगितलं की, गेल्या दोन आठवड्यांत 1.25 लाख नवीन PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. गेल्या तीन दिवसांत 5,600 एलपीजी ग्राहकांनी पीएनजी (PNG जोडण्यांकडे) जोडण्या करून घेतल्या आहेत. घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकार प्रत्येक पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे जनतेनं अफवांकडे दुर्लक्ष करावे. केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.

घाईगडबडीने केल्या जाणाऱ्या बुकिंगमध्ये (पॅनिक बुकिंग) घट झाली आहे. असे असले तरी वितरकांच्या कार्यालयांबाहेरच्या रांगा अद्यापही कायम आहेत. एलपीजी बुकिंग ऑनलाइनच करावे. त्यानंतर नागरिकांनी सिलिंडरच्या वितरणासाठी घरी वाट पाहावी-पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त , सुजाता शर्मा

काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यांनी पावले उचलावी- त्या म्हणाल्या, " भारत सरकारनं सर्व राज्य सरकारांना काल (बुधवारी) आणखी एक पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंती केली आहे. नियमांचं उल्लंघन होत असेल तिथे कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, असे पत्रात नमूद केलं आहे. राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम्स) स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सुमारे 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिल्हा स्तरावर देखरेख समित्यांची (monitoring committees) स्थापना करण्यात आली आहे. काळाबाजारात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध बुधवारी 6 हजार ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत".

ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण 94 टक्क्यांपर्यंत वाढले - सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, व्यावसायिक एलपीजीच्या (Commercial LPG) संदर्भात, सुमारे 17 राज्यांनी वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. तथापि, कोणत्याही वितरण केंद्रावर एलपीजीच्या तुटवड्याबाबतचे कोणतेही रिपोर्ट नाहीत. बुधवारी एलपीजीच्या ऑनलाइन बुकिंगची एकूण संख्या 56 लाख होती. तर पुरवठा 55 लाख इतका झाला. एलपीजी सिलिंडर्सची वितरण प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे." ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण वाढून 94 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. सुमारे 83 टक्के रिफिल सिलिंडर्सचे वितरण 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड'चा वापर करून केलं जात आहे.

