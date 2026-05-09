राजा सुब्रमणी देशाचे नवे सीडीएस, तर कृष्णा स्वामिनाथन यांच्याकडं नौदलाची कमान

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 9, 2026 at 8:09 AM IST

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी (निवृत्त) यांची देशाचे पुढील संरक्षण प्रमुख (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते सध्याचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांची जागा घेतील. अनिल चौहान यांचा कार्यकाळ 30 मे 2026 रोजी संपत आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल सुब्रमणी हे सैन्य व्यवहार विभागाचे (DMA) सचिव म्हणूनही काम पाहतील.

लेफ्टनंट जनरल राजा सुब्रमणी हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) जॉइंट सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज (यूके) आणि राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय (नवी दिल्ली) यांचे माजी विद्यार्थी असून, त्यांनी किंग्ज कॉलेज लंडन येथून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे.

दरम्यान, व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांची भारतीय नौदलाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते 31 मे रोजी पदभार स्वीकारतील आणि 31 डिसेंबर 2028 पर्यंत या पदावर कार्यरत राहतील.

