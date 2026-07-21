ETV Bharat / bharat

"सरकार नीटवर चर्चा करण्यास तयार, पण राहुल गांधींनी घेतली माघार", केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा दावा

राहुल गांधी आपल्या शब्दांवरून पलटले आहेत, असं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं आहे.

Rahul Gandhi, Jitendra Singh
राहुल गांधी, जितेंद्र सिंह (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांसंदर्भात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एक निवेदन जारी केलं आहे. राहुल गांधी आपल्या शब्दांवरून पलटले आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच सरकार संसदेत नीट (NEET) मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, परंतु राहुल गांधींना ते नको आहे, असंही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विट केलं आहे की, "राहुल गांधींनी मागणी केली होती की, जर सरकारनं नीट (NEET) आणि संबंधित आंदोलनाशी निगडित सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली, तर ते आपले आंदोलन तत्काळ संपवतील. त्यानंतर थोड्याच वेळात, सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, राहुल गांधींना आश्वासन देण्यात आलं की त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे आणि सरकार नीट व संबंधित आंदोलनाशी निगडित सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे. जेव्हा ही माहिती राहुल गांधींना कळवण्यात आली, तेव्हा ते म्हणाले की ते केवळ याला सहमतीच देणार नाहीत, तर त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. त्यांनी यापूर्वी केवळ चर्चेची मागणी केली होती, याची आठवण करून दिल्यावर ते म्हणाले की, त्यांच्या मागण्या आता बदलल्या आहेत. राहुल गांधींसारख्या नेत्याने आपल्या शब्दांवरून माघार घेणं, हे दुर्दैवी आणि लोकशाहीच्या प्रत्येक नियमाच्या विरोधात आहे."

पुढं जितेंद्र सिंह म्हणाले की, "काही काळापूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांसह आपल्या समर्थकांसह अकबर रोडजवळील एका ठिकाणी अचानक धरणे आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळं, त्या ज्येष्ठ शिष्टमंडळाच्या प्रतिष्ठेचा आदर राखून, सरकारनं मला आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांना या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी त्या ठिकाणी पाठवलं होतं."

जितेंद्र सिंह म्हणाले, "राहुल गांधींना आंदोलन संपवण्याची विनंती करण्यात आली होती, कारण हे ठिकाण आंदोलनासाठी नाही आणि येथील धरणे आंदोलनामुळं जनतेला मोठा त्रास होत आहे. जेव्हा गृहसचिवांनी हे ठिकाण धरणे आंदोलनासाठी योग्य नाही हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं की, त्यांना जिथं हवे तिथं बसणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. राहुल गांधींसारख्या नेत्याने आणि विरोधी पक्षनेत्याने आपल्या शब्दांवरून माघार घेणं हे दुर्दैवी आणि लोकशाहीच्या प्रत्येक नियमाच्या विरोधात आहे. नीट आणि त्यासंबंधित आंदोलनाशी निगडित सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. याउलट, काँग्रेस पक्षानं नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या या गंभीर विषयावर औपचारिक चर्चेसाठी अद्याप कोणतीही सूचना दिलेली नाही. राहुल गांधींचे वर्तन लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार नाही."

दरम्यान, लोक कल्याण मार्गावर विरोधी पक्षनेते आणि कार्यकर्त्यांसोबत आंदोलन करत असलेल्या काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. राहुल गांधी यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. राहुल गांधी यांना ताब्यात घेताना प्रचंड गोंधळ झाला. दरम्यान, याबाबत काँग्रेसचे खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला म्हणाले, "हा शेवट नाही. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील एका नव्या क्रांतीची ही सुरुवात आहे. ते आम्हाला तुरुंगात टाकू शकतात, आमच्यावर लाठीचार्ज करू शकतात किंवा आमची बदनामी करू शकतात, पण पेपरफुटीमुळं ज्या लाखो भारतीय तरुणांनी आणि तरुणींनी आपले भविष्य गमावलं आहे आणि आपल्या कुटुंबांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत, त्यांना मोदीजींना उत्तर द्यावेच लागेल. ही क्रांती आता एका भडकलेल्या आगीचे रूप धारण करेल. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ती रोखता येणार नाही."

हेही वाचा :

  1. जंतर मंतरवरील पोलीस कारवाई आणि NEET मधील सुधारणांच्या मुद्द्यावर देशभरातील डॉक्टर एकवटले; राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची मागणी
  2. शिवसेनेच्या (उबाठा) 6 खासदारांचा शिंदे गटात झालेल्या विलीनीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; सरन्यायाधीश लवकरच सुनावणी घेणार
  3. 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'सरकार...'

TAGGED:

राहुल गांधी
जितेंद्र सिंह
नरेंद्र मोदी
नवी दिल्ली
UNION MINISTER JITENDRA SINGH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.