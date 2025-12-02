ETV Bharat / bharat

सेंट्रल व्हिस्टामधील नवीन पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आलं 'सेवा तीर्थ' नाव; जाणून घ्या, अर्थ

सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या नवीन पंतप्रधान कार्यालय संकुलाचे (पीएमओ) नाव 'सेवा तीर्थ' असे ठेवण्यात आलं आहे. याचा अर्थ जाणून घ्या.

PMO office
संग्रहित-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 9:11 PM IST

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं इंग्रज काळातील कायद्यांचं नाव बदलून भारतीय न्याय सहिता केल्यानंतर आता आणखीनं महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र सरकारनं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील वसाहतवादी महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींची नावे बदलली आहेत.

नवीन पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) असलेल्या नवीन संकुलाचं नाव 'सेवा तीर्थ' असे ठेवण्यात येईल. नवीन संकुल बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. यापूर्वी 'एक्जक्यूटिव्ह एन्क्लेव्ह' म्हणून ओळखले जाणारे हे संकुल सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पवित्रता आणि सेवेसाठी समर्पणाचे प्रतीक असेल, असे सरकारी अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे.

'तीर्थ' हा शब्द पवित्रता आणि सेवेसाठी समर्पणाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे हे संकुल सार्वजनिक सेवा आणि प्रशासकीय निर्णयांचे प्रतीक असेल. या नाव बदलांमागील सरकारचा घोषित उद्देश प्रशासनात 'राज'पेक्षा 'लोक'आणि 'सेवा'च्या भावनेला प्राधान्य देणं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाव्यतिरिक्त एक्जक्यूटिव्ह एन्क्लेव्हमध्ये कॅबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि इंडिया हाऊसची कार्यालयेदेखील असणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत, 'कर्तव्य' आणि पारदर्शकता प्रतिबिंबित करण्यासाठी प्रशासनाच्या ठिकाणांची पुनर्रचना करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. प्रत्येक नाव, प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक चिन्ह हे सरकार सेवेसाठी आहे, ही संकल्पना दर्शविते.

अधिकृत निवासस्थानाचं नाव 'लोक कल्याण मार्ग'- गृह मंत्रालयानं २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली, त्यानुसार देशभरातील राजभवन आणि राजनिवासांचे नाव 'लोकभवन' आणि 'लोकनिवास' असे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारनं राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या वृक्षांच्या रांगेतील मार्ग राजपथचं नाव 'कर्तव्य पथ असे ठेवले. २०१६ मध्ये पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाचं नाव 'लोक कल्याण मार्ग' असे ठेवण्यात आलं. ते कल्याणाचं प्रतीक आहे. 'कर्तव्य भवन' नावाचे केंद्रीय सचिवालय हे सार्वजनिक सेवा ही एक वचनबद्धता आहे. या कल्पनेभोवती बांधलेले एक मोठे प्रशासकीय केंद्र आहे.

