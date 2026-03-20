दोन आठवड्यांत 1.25 लाख पीएनजी कनेक्शन; तीन दिवसांत 5600 ग्राहक झाले शिफ्ट, इंधन संकटावर केंद्र सरकारची माहिती

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य वायू संकटाबाबत स्पष्टीकरण देताना, केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, देशातील एलपीजी आणि वायूचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे.

सुजाता शर्मा, सहसचिव, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 7:17 AM IST

नवी दिल्ली : मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत देशभरात पीएनजीचे सुमारे 1.25 लाख नवे कनेक्शन देण्यात आले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी गुरुवारी (19 मार्च) ही माहिती दिली. गेल्या तीन दिवसांत 5600 एलपीजी ग्राहक पीएनजीकडे वळल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि फक्त अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना : काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांना आवश्यक ती कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात आले आहेत, तर 25 ठिकाणी जिल्हास्तरीय मॉनिटरिंग समित्या कार्यरत आहेत. काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध सुमारे 6 हजार ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.

एलपीजी पुरवठा सुरळीत : एलपीजीची कोणतीही टंचाई नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. एका दिवसात 56 लाख ऑनलाइन बुकिंग नोंदवण्यात आल्या, तर 55 लाख सिलेंडरची डिलिव्हरी करण्यात आली. ऑनलाइन बुकिंगचं प्रमाण 94 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. तसेच, सुमारे 83 टक्के रिफिल डिलिव्हरी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’द्वारे होत आहेत.

PNG आणि LPG पुरवठ्याची सद्यस्थिती :

नवीन PNG कनेक्शन (2 आठवड्यांत)1.25 लाख
LPG वरून PNG कडे (3 दिवसांत)5,600 ग्राहक
दैनंदिन LPG बुकिंग्ज ५६ लाख56 लाख
दैनंदिन पुरवठा55 लाख

केरोसिन व इंधन पुरवठा स्थिर : 15 राज्यांनी अतिरिक्त केरोसिन वाटपासाठी आदेश जारी केले आहेत. घाबरून केलेल्या बुकिंगमध्ये घट होत असल्याचंही दिसून आलं आहे. कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि रिफायनरीचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. पेट्रोल पंपांवर कोणतीही कमतरता नाही आणि सर्व आउटलेट्स नियमितपणे चालू आहेत. तसेच, सीएनजीचा पुरवठा देखील 100 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. एकूणच, मिडल ईस्टमधील परिस्थिती चिंताजनक असली तरी देशातील इंधन पुरवठा सध्या पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा

