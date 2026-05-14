केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी
आदेशाच्या कक्षेत कच्ची साखर (Raw sugar), पांढरी साखर (White sugar) आणि शुद्ध साखर (Refined sugar) या सर्वांच्या निर्यातीचा समावेश होतो.
Published : May 14, 2026 at 12:11 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने तात्काळ प्रभावाने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातलीय. साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या आणि स्थानिक पातळीवर साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचललंय. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेत सरकारने साखरेच्या निर्यात धोरणात बदल केला आहे. ITC (HS) कोड 1701 14 90 आणि 1701 99 90 अंतर्गत येणाऱ्या साखरेची निर्यात श्रेणी 'प्रतिबंधित' (Restricted) वरून बदलून 'निषिद्ध' (Prohibited) करण्यात आलीय. या आदेशाच्या कक्षेत कच्ची साखर (Raw sugar), पांढरी साखर (White sugar) आणि शुद्ध साखर (Refined sugar) या सर्वांच्या निर्यातीचा समावेश होतो.
विशिष्ट निर्यातींना सूट : या अधिसूचनेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, ही बंदी 30 सप्टेंबरपर्यंत किंवा या बंदीचा कालावधी पुढे वाढवला जाईपर्यंत लागू राहील. जर या बंदीचा कालावधी वाढवला गेला नाही, तर साखरेचे निर्यात धोरण पुन्हा 'प्रतिबंधित' (Restricted) श्रेणीमध्ये परत येईल. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, CXL आणि TRQ कोट्यांतर्गत युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेला (USA) केली जाणारी साखरेची निर्यात या बंदीच्या कक्षेत येणार नाही; म्हणजेच अशा निर्यातींना यातून वगळण्यात आलंय.
काही साखरेच्या खेपांना निर्यात सुरू ठेवण्याची परवानगी : याव्यतिरिक्त 'अग्रिम प्राधिकार योजने' (Advance Authorization Scheme - AAS) अंतर्गत केली जाणारी निर्यात, तसेच अन्न सुरक्षेच्या उद्देशाने 'सरकार ते सरकार' (G2G) पातळीवर पाठवल्या जाणाऱ्या साखरेच्या खेपांना निर्यात सुरू ठेवण्याची परवानगी असेल. अधिसूचनेत पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या साखरेच्या खेपांची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांना काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून निर्यात पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय : शिवाय जर साखरेची जहाजावर चढवण्याची (लोडिंगची) प्रक्रिया अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वीच सुरू झाली असेल किंवा 'शिपिंग बिल' आधीच दाखल करण्यात आले असेल आणि साखरेचे जहाज (Vessel) हा आदेश लागू होण्यापूर्वीच एखाद्या भारतीय बंदरावर दाखल झाले असेल किंवा नांगर टाकून उभे असेल, तर अशा खेपांची निर्यात प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवता येईल. ज्या प्रकरणांमध्ये साखरेच्या खेपा अधिसूचनेच्या प्रकाशनापूर्वीच सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या (Customs authorities) किंवा संबंधित रक्षकांच्या (Custodians) ताब्यात देण्यात आल्या होत्या, अशा प्रकरणांमध्येही निर्यातीला परवानगी दिली जाणार आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या सरकारी निर्णयामागील मुख्य उद्देश देशांतर्गत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हा आहे; कारण साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या प्रमुख प्रदेशांमध्ये उसाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन हे देशांतर्गत मागणीच्या (वापराच्या) तुलनेत कमी राहण्याची शक्यता आहे. 'एल निनो'च्या (El Niño) स्थितीमुळे आगामी मान्सूनमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे; ज्यामुळे पुढील हंगामातील उत्पादनाबाबतच्या चिंतांमध्येही वाढ झाली आहे.
6 लाखांहून अधिक टन साखरेची निर्यात : दरम्यान, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या साखर निर्यातदारांपैकी एक असून, या बाबतीत त्याचा क्रमांक ब्राझीलच्या खालोखाल लागतो. यापूर्वी भारत सरकारने सर्व साखर कारखान्यांना 15.9 लाख (1.59 दशलक्ष) मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. व्यापाऱ्यांनी यापैकी सुमारे 8 लाख टन साखरेसाठीचे करार यापूर्वीच पूर्ण केले होते; ज्यातील 6 लाखांहून अधिक टन साखरेची निर्यात आतापर्यंत प्रत्यक्ष पार पडली आहे.
