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DRDOचं तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याची मंजुरी, राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय

डीआरडीओने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचं तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Missile
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 4:43 PM IST

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नवी दिल्ली : भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ अर्थात डिफेन्स रिसर्च एँड डेव्हलपमेंटकडून विकसित करण्यात आलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र यंत्रणेचं तंत्रज्ञान भारतातील संंरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना सुपूर्द करण्याची मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील खासगी कंपन्या आणि एमएसएमई (MSME) देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करू शकतील.

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DRDO DEVELOPED MISSILE
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राजनाथ सिंह
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