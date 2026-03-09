'राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान आचारसंहितेचं उल्लंघन झालं नाही'- पश्चिम बंगाल सरकारनं केंद्राला पाठविला अहवाल
सिलिगुडी येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी आणि संथाल परिषदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सहभागावरून केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारमधील संघर्षाला एक नवं वळण मिळालं आहे.
Published : March 9, 2026 at 10:56 AM IST
कोलकाता- राष्ट्रपतींच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात शिष्टाचाराचे गंभीर उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवरून केंद्र सरकारनं पश्चिम बंगाल सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. त्याबाबत राज्य सचिव नबन्ना यांनी रविवारी संध्याकाळी निर्धारित मुदतीत केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. प्रशासकीय सूत्रांनुसार, मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना हा अहवाल सादर केला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार मुख्य सचिवांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात राष्ट्रपतींच्या भेटीबाबत राज्यानं उचललेल्या प्रत्येक प्रशासकीय पावलाचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कार्यक्रमाला का उपस्थित राहिल्या नाहीत? आंतरराष्ट्रीय आदिवासी आणि संथाल परिषदेचे ठिकाण का बदलावे लागले? याची कारणे आणि आधारभूत नोंदी या कागदपत्रात देण्यात आल्या आहेत. नबन्ना यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया प्रस्थापित प्रशासकीय प्रोटोकॉलनुसार काटेकोरपणे पार पडली. याबाबतची सर्व संबंधित माहिती औपचारिकपणे केंद्राला कळवण्यात आल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.
राष्ट्रपतींनी कशामुळे नाराजी व्यक्त केली?सिलिगुडी येथील परिषदेदरम्यान राष्ट्रपतींनी केलेल्या वक्तव्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकारमधील वादाला पुन्हा सुरुवात झाली. सभेला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी यांनी निराशा व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटलं, "ममता बॅनर्जी माझ्या धाकट्या बहिणीसारख्या आहेत. मीदेखील पश्चिम बंगालची मुलगी आहे. मला बंगालच्या लोकांवर प्रेम आहे. कदाचित ममता नाराज असल्यानं त्या स्वतः माझे स्वागत करण्यासाठी आल्या नाहीत. तसेच कोणताही मंत्रीही स्वागत करण्यासाठी आला नाही." राष्ट्रपतींच्या या या वक्तव्यानंतर भाजपाकडून पश्चिम बंगाल सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. केंद्र सरकारनं या प्रकाराची गांभीर्यानं दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून तातडीनं अहवाल मागितला. त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल रविवारी संध्याकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.
ममता बॅनर्जींनी काय दिलं स्पष्टीकरण- मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी राष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. त्या म्हणाल्या, "आज भाजपानं संविधानाला अशा ठिकाणी नेले आहे की आम्हाला ते सांगायलाही लाज वाटते. आम्ही माननीय राष्ट्रपतींचा आदर करतो. त्यांना राजकारण विकण्यासाठी पाठवण्यात आलं आहे. त्यांना भाजपाचा अजेंडा घेऊन पाठवण्यात आलं आहे. मला माफ करा मॅडम. मला तुमच्याबद्दल खूप आदर आहे. पण तुम्ही भाजपच्या जाळ्यात अडकला आहात."
पंतप्रधानांच्या टीकेला ममता बॅनर्जींचे उत्तर - पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारनं सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी रात्री प्रतिक्रिया दिली. आदिवासी समुदायातून येणाऱ्या राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलेल्या दुःखामुळे देशभरातील लोकांना खूप दुःख झाल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं. पंतप्रधानांच्या टीकेनंतर, ममता बॅनर्जी यांनी रविवारी एक्स मीडियावर पोस्ट करत प्रशासकीय कागदपत्रांची मालिका पोस्ट केली. तसेच घटनांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले. शिष्टाचार उल्लंघनाच्या आरोप फेटाळून लावले. राष्ट्रपती सिलिगुडीमध्ये आल्यानंतर, सिलिगुडीचे महापौर, दार्जिलिंगचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि सिलिगुडीचे पोलीस आयुक्त यांनी शिष्टाचारानुसार त्यांचे स्वागत केल्याचं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
हेही वाचा-