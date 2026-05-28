ETV Bharat / bharat

नीट फेरपरीक्षा : प्रश्नपत्रिका वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्याच्या हालचाली, विमानानं पोहचणार प्रश्नपत्रिका?

नीटच्या फेरपरीक्षेसाठी भारतीय हवाई दलाची मदत घेतली जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

iaf transportation NEET paper
फाईल फोटो - नीट परीक्षा देताना विद्यार्थी (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : May 28, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळं ही परीक्षा आता पुन्हा घेण्यात येणार आहे. यंदा जवळपास 22.7 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी नीटची (NEET) परीक्षा दिली होती. मात्र, पेपरफुटी प्रकरणामुळं विद्यार्थ्यांचं भविष्य ठरवणारी ही नीटची परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करत आहे. या प्रकरणात सीबीआयनं आतापर्यंत अनेकांना अटक केली असून, पुढील चौकशी सुरू आहे.

नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर पुन्हा असा प्रकार घडू नये, याची खबरदारी आता केंद्र सरकारकडून घेतली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

हवाई दलाची मदत घेणार? - नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भारतीय सैन्य दलाची मदत घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाची मदत घेण्याचा विचार सरकार करत असून, यावर लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्लीत बैठक - 21 जून रोजी होणारी नीट-यूजीची फेरपरीक्षा निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी, प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीकरिता भारतीय हवाई दलाचा (IAF) वापर करण्याच्या शक्यतेची सरकार चाचपणी करत आहे, असं अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी 'पीटीआय'ला सांगितलं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या पर्यायावर चर्चा करण्यात आली.

कोणताही अंतिम निर्णय नाही - नीट-यूजी प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाच्या विमानांचा वापर करता येईल का? यावर मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली, असं सूत्रांनी 'पीटीआय'ला सांगितलं. मात्र, सध्या तरी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि अंतिम निर्णयासाठी हा पर्याय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर ठेवला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान लक्ष ठेवून - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 21 जूनच्या फेरपरीक्षेच्या तयारीवर स्वतः लक्ष ठेवून असून, त्यांना परीक्षा प्रक्रियेसंबंधित प्रत्येक तपशिलाची माहिती दिली जात आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.

गुरुवारच्या बैठकीत शिक्षकांकडून प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंतच्या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. या बैठकीला NTA चे महासंचालक अभिषेक सिंह आणि शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

हेही वाचा -

  1. नीट पेपरफुटी प्रकरण : सीबीआयकडून आणखी दोघांना अटक; लातूरच्या डॉक्टरसह पुण्यातील शिक्षक जाळ्यात
  2. पेपर फुटीच्या तपासाची व्याप्ती वाढली! लातूरमधील डॉक्टरानंतर मोटेगावकर क्लासेसचे विद्यार्थीही सीबीआयच्या रडारवर
  3. नीट पेपरफुटीच्या तणावातून विद्यार्थिनीची आत्महत्या? लातूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

TAGGED:

IAF TRANSPORTATION NEET PAPER
INDIAN AIR FORCE NEET RETEST PAPER
नीट फेरपरीक्षा प्रश्नपत्रिका
नीट प्रश्नपत्रिका विमान वाहतूक
NEET RETEST PAPER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.