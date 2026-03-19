ड्रग्ज डीलमध्ये कर्मचाऱ्यांचा ढाल म्हणून वापर? संशयाच्या भोवऱ्यात सेलिब्रिटी
Published : March 19, 2026 at 3:29 PM IST
हैदराबाद : हैदराबादमधील अलीकडील अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे. कथितरित्या प्रभावशाली व्यक्ती अमली पदार्थांशी संबंधित कारवायांमध्ये पकडले जाणे टाळण्यासाठी आपल्याच कर्मचाऱ्यांचा वापर करत असल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा प्रकारचे अवैध व्यवहार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमधील वाढती अत्याधुनिकता या प्रवृत्तीतून दिसून येते, ज्यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना थेट पुरावे गोळा करणं अधिक कठीण होत आहे.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, नुकत्याच अटक केलेल्या एका अमली पदार्थ तस्कराच्या मोबाईल फोनमध्ये अनेक चित्रपट आणि टीव्ही क्षेत्रातील व्यक्तींचे संपर्क माहितीसह फोटो आढळले आहे. यावरून त्यांच्यातील घनिष्ठ संबंध दिसल्याचं दिसून येतं. चौकशीदरम्यान, आरोपीनं हे लोक त्याचे ग्राहक असल्याचा दावा केल्याचं वृत्त आहे. मात्र, या मिळालेल्या माहितीनंतरही, तपास अधिकाऱ्यांसमोर एक मोठं आव्हान उभारलं आहे. कारण थेट पेमेंटच्या नोंदी किंवा फॉरेन्सिक पुरावे यांसारखा कोणताही ठोस पुरावा नाही, जो या सेलिब्रिटींना ड्रग्सच्या सेवनाशी जोडू शकेल.
तपासात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, अनेक हायप्रोफाईल व्यक्ती अधिक सावध झाल्या आहेत. विशेषतः मोईनाबाद येथील एका माजी आमदाराच्या फार्महाऊसवर नुकत्याच झालेल्या अमली पदार्थांच्या जप्तीनंतर या व्यक्ती सावध झाल्या आहेत. "फोन बंद ठेवले जात आहेत, संवादाच्या पद्धती बदलत आहेत आणि व्यवहार तिसऱ्या व्यक्तींमार्फत केले जात आहेत," असं त्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
कर्मचाऱ्यांचा प्याद्यांप्रमाणे वापर : सखोल तपासात एक नवीन कार्यपद्धती उघडकीस आली आहे. मुंबई, बंगळूरु आणि गोवा येथून कार्यरत असलेल्या एका नेटवर्कशी संबंधित अमली पदार्थ विक्रेत्यांच्या कॉल लॉगमध्ये चौकीदार, चालक आणि वैयक्तिक सहाय्यकांचे संपर्क नंबर वारंवार आढळतात. पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, या कर्मचाऱ्यांचा वापर ऑर्डर देण्यासाठी आणि डिलिव्हरी स्वीकारण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून केला जात आहे, ज्यामुळं खऱ्या लाभार्थ्यांना वगळलं जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे अमली पदार्थ अनेकदा लहान विक्रेते किंवा कुरिअर सेवांमार्फत वाहून नेले जातात, तर कर्मचाऱ्यांच्या UPI खात्यांचा वापर करून पैसे दिले जातात, असा आरोप आहे. या पद्धतीमुळं मुख्य वापरकर्ते आणि व्यवहार यांच्यामध्ये कोणताही डिजिटल पुरावा शिल्लक राहत नाही. एका प्रकरणात, ओल्ड सिटीमधील एका विक्रेत्यानं तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, तो कलाकारांना कधीही थेट अमली पदार्थ पुरवत नसे. त्याऐवजी, तो त्यांच्या सहाय्यकांमार्फत तो माल पोहोचवत असे.
हालचालींवर बारकाईनं लक्ष : पोलीस आता जप्त केलेल्या मोबाईल फोनमधील डेटाच्या आधारे संशयित खरेदीदारांची यादी तयार करत आहेत. या नोंदींमध्ये ज्यांची नावं आहेत, त्यांना लवकरच नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या प्रकरणांमध्ये पकडलेल्यांवरही पाळत वाढवण्यात आली आहे. या नेटवर्कमधील संभाव्य दुवे ओळखण्यासाठी अधिकारी खाजगी पार्ट्या, सामाजिक मेळावे आणि लोकांच्या हालचालींच्या पद्धतींवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. तपास सुरू असला तरी, थेट पुराव्याशिवाय गुन्हा सिद्ध करणं, हे एक आव्हान आहे, हे अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं आहे. दरम्यान, अमली पदार्थांचं जाळं कलं बदलत आहेत, हे या घडामोडींवरून दिसून येतं. ते अनेक स्तरांवर मध्यस्थ आणि डिजिटल पळवाटांचा वापर करत आहेत, ज्यामुळं तपास अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी बरोबरी साधण्यासाठी सतत धावपळ करावी लागत आहे.
