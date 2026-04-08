मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी गैरवर्तन केल्याचा TMC खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांच्यावर आरोप
पश्चिम बंगालच्या 294 विधानसभा जागांसाठी 23 आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत.
Published : April 8, 2026 at 3:46 PM IST
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी ओरडल्याचा आणि त्यांना बोलू न दिल्याचा आरोप भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) बुधवारी केला आहे. दरम्यान, दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसनं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसंच निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात ज्ञानेश कुमार यांना भेटायला गेलेल्या आपल्या शिष्टमंडळाशी त्यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसनं केला.
डेरेक ओ'ब्रायन आणि साकेत गोखले यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसचे चार सदस्यीय शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाकडे पोहोचलं आहे. राज्यात सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत न्यायाधिकरणाचा मुद्दा आणि पश्चिम बंगालशी संबंधित इतर बाबी उपस्थित करण्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला आहे. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तृणमूल काँग्रेस शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन निवडणूक आयोगावर ओरडले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बोलण्यापासून रोखलं."
Delhi: TMC MP Derek O'Brien says, " i want to tell you what the election commissioner within chief election commissioner told us within seven minutes of the meeting. get lost. this is what the chief election commissioner told the trinamool congress delegation. we are the second… pic.twitter.com/4KxSaNgtfR— IANS (@ians_india) April 8, 2026
याचबरोबर, त्यांनी दावा केला की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी डेरेक ओ'ब्रायन यांना आयोग कक्षात शिस्त राखण्याची विनंती केली होती. सूत्रांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे की, "आरडाओरडा करणं आणि अपमानास्पद वर्तन करणं योग्य नाही." ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "निवडणूक आयोगानं तृणमूल काँग्रेसला स्पष्टपणं सांगितलं आहे की, यावेळी पश्चिम बंगालमधील निवडणुका निश्चितपणे भीतीमुक्त, हिंसाचारमुक्त, धमकीमुक्त, प्रलोभनमुक्त आणि मतदान केंद्रांवर गर्दीशिवाय होतील." दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका हिंसाचार आणि प्रलोभनांपासून मुक्त ठेवण्याचे निर्देश आधीच दिले होते, जेणेकरून प्रत्येक मतदार कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा पूर्वग्रहाशिवाय मतदान करू शकेल.
निवडणूक आयोगाच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले म्हणाले, "हे खोटं आहे. मी स्वतः बैठकीत उपस्थित होतो. असं काहीही बोललं गेलं नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आम्हाला सरळ निघून जायला सांगितलं." याचबरोबर, साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाला बैठकीचा वृत्तांत प्रसिद्ध करण्याचं आव्हानही दिलं. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं की, "आम्ही निवडणूक आयोगाला बैठकीचा वृत्तांत प्रसिद्ध करण्याचं आव्हान देतो. अन्यथा, आम्ही तसं करू."
Delhi: TMC MP Derek O'Brien says, " one of my colleagues congratulated him on the on the way while we were walking out, congratulated him for being the only chief election commissioner in the history of india to have notices in lok sabha and rajya sabha to be removed and on that… pic.twitter.com/gJFF73WRjK— IANS (@ians_india) April 8, 2026
बैठकीनंतर, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी डेरेक ओ'ब्रायन म्हणाले, "मी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचं पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे सुपूर्द केलं आणि भाजपाशी संबंध असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विशिष्ट प्रकरणांचीही त्यांना माहिती दिली. मग ते म्हणाले, 'इथून चालते व्हा.' आमच्या निवडणूक आयोगासोबत आठ-नऊ बैठका झाल्या. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी काहीही सांगितलं नाही," असं ओ'ब्रायन यांनी सांगितलं.
पुढं डेरेक ओ'ब्रायन म्हणाले, "आम्ही निघत असताना, माझ्या एका सहकाऱ्यानं ज्ञानेश कुमार यांचं अभिनंदन केलं. कारण, लोकसभा आणि राज्यसभेतून पदच्युतीची नोटीस बजावण्यात आलेले ते एकमेव मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत." निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितलं की, आयोग प्रमुखांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांशी थेट संवाद साधला. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या 294 विधानसभा जागांसाठी 23 आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत. तर मतमोजणी 4 मे रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 2021 मध्ये आठ टप्प्यांत आणि 2016 मध्ये सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या.
