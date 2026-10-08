दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांशी झटापट; राहुल गांधी, प्रियंका गांधींविरोधात तीन एफआयआर दाखल
पोलिसांना कथित धक्काबुक्की आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधींविरोधात तीन एफआयआर दाखल केले आहेत.
Published : October 8, 2026 at 2:10 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात बुधवारी केलेल्या दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांना कथित धक्काबुक्की आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. तसंच दिल्ली पोलिसांनी इंडिया आघाडीचे इतर नेते व कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनेसंदर्भात आतापर्यंत तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. आंदोलनादरम्यान भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 163 (प्रतिबंधात्मक आदेश) चे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र एफआयआर आणि कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात एक एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी सुरक्षा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी, कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत जोरदार वाद, झटापटी आणि गैरवर्तन झाले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शांतता राखण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कलम 163 लागू करण्यात आलं होतं, परंतु आंदोलकांनी या सूचनांचे उल्लंघन करून शासकीय कामात अडथळा आणला.
मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी जंतर-मंतरच्या दिशेनं जात असताना, बुधवारी दिल्ली पोलिसांनी इंडिया आघाडीच्या खासदारांना अडवले. तसंच त्यावेळी पोलिसांनी काही नेत्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईवरून विरोधक आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. प्रियंका गांधी यांनी पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्याचा आरोप केला, तर पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केल्याचं सांगितलं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनादरम्यान एकूण 91 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये राहुल गांधी यांचाही समावेश होता आणि त्यांना बाराखंबा रोड पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. दरम्यान, आंदोलकांना पुढं जाण्यापासून रोखलं जात असताना, ते बॅरिकेड्स लावलेला गेट उघडण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यानंतर, ताब्यात घेतलं जात असताना त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे हात हलवून अभिवादन केलं आणि व्हिक्टरी साइन दाखवली.
याचबरोबर, प्रियंका गांधी यांनाही ताब्यात घेऊन छत्रसाल स्टेडियम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीदरम्यान, बळाचा वापर करून हटवून पोलीस बसेसमध्ये नेईपर्यंत त्या आणि इतर महिला नेत्या संविधानाची प्रत हातात धरून रस्त्यावरच आडव्या पडून राहिल्या. दरम्यान, आंदोलनामध्ये काँग्रेस, टीएमसी, सीपीआय-एम, सीपीआय, आरजेडी, आययूएमएल आणि इतर काही पक्षांच्या खासदारांचा समावेश होता.
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