'सार्वजनिक महाभियोग' : 'इंडिया' आघाडीनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ठराव केला मंजूर
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार पदावर कायम राहिल्यास तो लोकशाहीसाठी धोका आहे, असे खर्गे यांनी म्हटलय.
Published : October 31, 2026 at 8:25 PM IST
नवी दिल्ली - 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने नवी दिल्लीत आयोजित एका 'सार्वजनिक महाभियोग' (Public Impeachment) कार्यक्रमात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला. 'मत चोरी'चा आरोप करत आणि ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत, विरोधी पक्षांनी रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या 'महारॅली'च्या एक दिवस आधी हा कार्यक्रम पार पडला. हा ठराव काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या 10, राजाजी मार्ग येथील निवासस्थानी मंजूर करण्यात आला.
लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या मीरा कुमार यांनी या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले. या सत्राला 'इंडिया' आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते; ज्यामध्ये समाजवादी पक्ष (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM), जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स (JKNC), जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (JKPDP), केरळ काँग्रेस (मणी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि नागरी समाजातील प्रतिनिधींचा समावेश होता.
या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि जेएमएम (JMM) अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि जेकेपीडीपी (JKPDP) प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती, तसंच एआयएसए (AISA) च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांचा समावेश होता.
सत्राच्या सुरुवातीला, अध्यक्षस्थानी असलेल्या लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार म्हणाल्या, "आजचे हे सत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 'सार्वजनिक महाभियोग' चालवण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे."
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेचा उल्लेख करत त्या म्हणाल्या, "देशातील कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात आहेत. मात्र, जेव्हा यावर प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही. म्हणूनच, 'इंडिया' आघाडीने एकत्र येऊन ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 'सार्वजनिक महाभियोग' आणण्याचा आणि त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे."
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मांडलेल्या ठरावात सहा प्रमुख आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेद्वारे 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे 'जाणीवपूर्वक' वगळणे आणि महाराष्ट्र व हरियाणासह विविध राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल प्रभावित करण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप समाविष्ट आहे.
खर्गे पुढे म्हणाले, "मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देशाशी प्रतारणा (देशद्रोह) केली आहे. त्यांनी 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेद्वारे 13.2 कोटी मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळली आहेत." "भारताच्या 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे 'इंडिया' (INDIA) आघाडीचे संसद सदस्य आणि नागरिक 31 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे एकत्र आले. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 326 मध्ये नमूद केलेल्या 'सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारा'प्रती आपली दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कृतींमुळे या अधिकारासमोर अत्यंत गंभीर संकट निर्माण झालं आहे, हे लक्षात घेता, त्यांच्यावर सहा आरोपांनुसार महाभियोग चालवण्यात यावा, असा ठराव 'इंडिया' आघाडीने मंजूर केला आहे," असं या ठरावात म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर असा आरोप केला आहे की, त्यांनी भाजपाद्वारे आखलेल्या एका कपटी आणि द्वेषपूर्ण गुन्हेगारी कटात सहभाग घेतला असून, त्याद्वारे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय निवडणुका चोरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ठरावात म्हटलं आहे, "त्यांनी स्वेच्छेने कायद्याचे राज्य मोडीत काढले आहे. त्यांनी इतरांना मतदार याद्यांमध्ये प्रवेश दिला, त्यांच्या मर्जीनुसार मतदारांची नावे वगळण्याची किंवा समाविष्ट करण्याची मुभा दिली आणि निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार केली. भारताच्या लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांनी पूर्व नियोजित हल्ला घडवून आणला आहे. हा एक गुन्हेगारी कृत्य असून, तो देश आणि भारतीय राज्यघटनेविरुद्धचा देशद्रोहाचा प्रकार आहे."
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