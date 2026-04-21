बाजारात उपलब्ध असलेली 168 औषधे निकृष्ट दर्जाची; CDSCO चं औषधांच्या गुणवत्तेवर बारकाईनं लक्ष
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेनं (CDSCO) या वर्षी मार्च महिन्यात 168 औषधे 'निकृष्ट दर्जा'ची (NSQ) किंवा बनावट असल्याचं घोषित केलं आहे.
Published : April 21, 2026 at 5:40 PM IST
नवी दिल्ली : भारताची औषध नियामक संस्था केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेनं (CDSCO) या वर्षी मार्च महिन्यात 168 औषधे 'निकृष्ट दर्जा'ची (NSQ) किंवा बनावट असल्याचं घोषित केलं आहे. दरम्यान, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या औषधांची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी संस्थेच्या नियमित मासिक देखरेखीचा हा एक भाग आहे.
सीडीएससीओनं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्रीय प्रयोगशाळांनी 48 औषधांचे नमुने एनएसक्यू (NSQ) म्हणून घोषित केले, तर आणखी 120 नमुने राज्य औषध चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये गुणवत्ता चाचणीत अयशस्वी ठरले. याशिवाय, बिहारमधील औषधाचा एक नमुना बनावट असल्याचं आढळून आले, जो एका अनधिकृत संस्थेनं दुसऱ्या कंपनीच्या ब्रँड नावाचा वापर करून तयार केला होता.
"या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू असून, औषध आणि सौंदर्यप्रसाधन कायद्यांतर्गत नियामक कारवाई अपेक्षित आहे," अशी माहिती औषध नियामकाच्या एका प्रवक्त्यानं मंगळवारी "ईटीव्ही भारत"ला दिली. दरम्यान, जेव्हा एखादं औषध विद्राव्यता, चाचणी किंवा एकसमानता यांसारख्या एक किंवा अधिक विशिष्ट गुणवत्ता मापदंडांमध्ये अयशस्वी ठरतं, तेव्हा त्याचं वर्गीकरण 'निकृष्ट दर्जा'चं असं केलं जातं. मात्र, अशा त्रुटी बॅच-स्पेसिफिक असतात आणि त्यांचा कंपनीच्या उत्पादनाच्या एकूण गुणवत्तेवर परिणाम होईलच, असं नाही.
मार्च महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आढळून आलेल्या NSQ आणि बनावट औषधांची एकूण संख्या 576 वर पोहोचली आहे. यापूर्वी, जानेवारीमध्ये 214 आणि फेब्रुवारीमध्ये 194 औषधे समोर आणली होती, जी औषधनिर्माण क्षेत्रात सतत देखरेख सुरू असल्याचं दर्शवतात. अशा औषधांमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्या, श्वसनसंस्था आणि सामान्य आरोग्य या श्रेणींमधील अनेक सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघाताचा धोका असलेल्या रुग्णांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या टाळण्यासाठी क्लोपिडोग्रेलच्या गोळ्या सामान्यतः लिहून दिल्या जातात. या औषधांचा निकृष्ट दर्जा त्यांच्या उपचारात्मक परिणामकारकतेवर परिणाम करू शकतो.
याचबरोबर, श्वसनमार्गाची औषधे देखील या यादीत प्रमुख आहेत. टर्ब्युटालिनचा उपयोग श्वसनमार्गाचे स्नायू शिथिल करून दमा आणि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीजवर (सीओपीडी) उपचार करण्यासाठी केला जातो, तर अँब्रोक्सोल आणि ब्रोमहेक्सिन कफ पातळ करण्यास मदत करतात, ज्यामुळं तो श्वसनमार्गातून बाहेर टाकणं सोपं होते. ही औषधे अनेकदा हंगामी संसर्ग आणि दीर्घकालीन श्वसनविकारांसाठी दिली जातात.
