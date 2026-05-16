CBSE चा मोठा निर्णय! आता इयत्ता 9 वी मध्ये 3 भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य; नवीन नियम 1 जुलैपासून लागू
नवीन नियम देशभरातील सर्व CBSE शाळांमध्ये 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे. इयत्ता 10 वीमध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही 'बोर्ड परीक्षा' घेतली जाणार नाही.
Published : May 16, 2026 at 10:08 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) इयत्ता 9 वी आणि 10 वी साठीच्या आपल्या भाषा धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केलाय. 2026-27 या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता 9 वीच्या विद्यार्थ्यांनी तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल. हा नवीन नियम देशभरातील सर्व CBSE शाळांमध्ये 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे. विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा देणारा एक निर्णय म्हणून इयत्ता 10 वीमध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही 'बोर्ड परीक्षा' (मंडळ परीक्षा) घेतली जाणार नाही.
आता 3 भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य : 15 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, 'नवीन शैक्षणिक धोरणाशी' (NEP) सुसंगत राहून बहुभाषिक शिक्षणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंडळाचे असे प्रतिपादन आहे की, विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांशी जोडणे आणि त्यांच्यामध्ये भाषिक समज विकसित करणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या नवीन आराखड्यांतर्गत विद्यार्थ्यांनी तीन भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यक असेल; या भाषांना R1, R2 आणि R3 असे संबोधले जाईल. या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या 'भारतीय भाषा' असणे अनिवार्य असेल.
इतर दोन भाषा भारतीय भाषा असणे आवश्यक : जर एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशी भाषेचा अभ्यास करण्याची इच्छा असेल, तर तो/ती परदेशी भाषेची निवड 'तिसरी भाषा' म्हणून केवळ तेव्हाच करू शकेल, जेव्हा त्याने/तिने निवडलेल्या इतर दोन भाषा या भारतीय भाषा असतील. परदेशी भाषेची निवड एका अतिरिक्त (चौथ्या) विषयाचा म्हणूनही करता येईल. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आता विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमीळ, तेलुगू आणि बंगाली यांसारख्या भारतीय भाषांचा अभ्यास करणे अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही बोर्ड परीक्षा नाही : CBSE ने हे स्पष्ट केले आहे की, इयत्ता 10 वीमध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी (R3) कोणतीही 'बोर्ड परीक्षा' घेतली जाणार नाही. या विषयाचे मूल्यमापन खुद्द शाळेच्या स्तरावरच केले जाणार आहे. शाळांतर्फे अंतर्गत परीक्षांच्या आधारे गुण दिले जातील आणि हे गुण CBSE च्या प्रमाणपत्रावर (Certificate) नमूद केले जातील. मंडळाने हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, केवळ तिसऱ्या भाषेच्या कारणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला इयत्ता 10 वीच्या बोर्ड परीक्षांना बसण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. CBSE चे असे म्हणणे आहे की, या निर्णयामागील उद्देश विद्यार्थ्यांवर एका अतिरिक्त बोर्ड परीक्षेचा ताण लादणे हा नसून, त्याऐवजी त्यांना भाषा शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.
जुलैपासून नवीन नियम लागू होणार : 2026-27 या शैक्षणिक सत्राची सुरुवात एप्रिलमध्येच झाली असली तरी CBSE ने या वर्षाला 'संक्रमण वर्ष' (Transition Year) म्हणून घोषित केलंय. मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, नवीन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांना पुरेसा वेळ आणि लवचिकता दिली जाणार आहे; जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अचानक बदलांना सामोरे जावे लागणार नाही. CBSE च्या मते, या संक्रमण काळात कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही.
शाळांसमोरील शिक्षकांची आव्हाने : नवीन भाषा धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अनेक शाळांना भाषा शिक्षकांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. ही शक्यता लक्षात घेऊन, CBSE ने शाळांना अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
आवश्यक असल्यास शाळा खालील पर्यायांचा अवलंब करू शकतात:
- अध्यापनासाठी ऑनलाइन किंवा संमिश्र (Hybrid) पद्धतींची निवड करणे
- इतर शाळांसोबत शिक्षकांची देवाणघेवाण करणे
- निवृत्त शिक्षकांची मदत घेणे
- संबंधित भाषेत प्रभुत्व असलेल्या परंतु इतर विषयांचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांकडे भाषा शिकवण्याची जबाबदारी सोपवणे
- शाळांनी 30 जून 2026 पर्यंत 'OASIS' पोर्टलवर त्यांच्या भाषा विषयक माहितीचे अद्ययावतीकरण करणे अनिवार्य आहे.
सध्या कोणत्या पाठ्यपुस्तकांद्वारे अध्यापन केले जाणार? : नवीन पाठ्यपुस्तके तयार होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी इयत्ता 6 वीसाठी निर्धारित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरली जातील. CBSE च्या मते, इयत्ता 6 वी आणि इयत्ता 9 वीसाठी आवश्यक असलेल्या भाषिक कौशल्यांमध्ये साधारणपणे 75 ते 80 टक्के समानता (overlap) आहे; म्हणूनच सुरुवातीच्या टप्प्यात या व्यवस्थेचा अवलंब केला जात आहे. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांची भाषिक समज अधिक विकसित करण्यासाठी स्थानिक साहित्य, कविता, कथा आणि इतर पूरक साहित्याचा समावेश करण्याची परवानगीही शाळांना दिली जाणार आहे. CBSE 15 जूनपर्यंत यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.
विशेष गरजा असलेल्या आणि परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा : CBSE ने दिव्यांग मुलांसाठी विशेष सवलतींची तरतूदही केली आहे. 'दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियमा'अंतर्गत (RPWD Act, 2016), आवश्यकता भासल्यास अशा विद्यार्थ्यांना दुसरी किंवा तिसरी भाषा शिकण्यापासून सूट दिली जाऊ शकते. शिवाय, परदेशातून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच भारताबाहेर स्थित असलेल्या CBSE संलग्न शाळांसाठीही विशेष आणि लवचिक नियम लागू केले जाऊ शकतात.
हा निर्णय महत्त्वपूर्ण का मानला जातो? : शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात अलीकडच्या काळात झालेला हा सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणात्मक बदल मानला जातो. या नवीन धोरणामुळे भारतीय भाषांना प्रोत्साहन मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषांशी अधिक सखोलपणे जोडले जाणे शक्य होईल. अनेक पालक आणि शाळांना अतिरिक्त भाषांचे व्यवस्थापन, शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि वेळेचे नियोजन यांसारख्या आव्हानांचाही सामना करावा लागेल. सध्या CBSE ने बोर्ड परीक्षांचा ताण कमी करून आणि शाळांना अधिक लवचिकता प्रदान करून हा संक्रमणकाळ सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
