दहावी बारावी परीक्षा वेळापत्रक जाहीर; सीबीएसई (CBSE) 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा 16 फेब्रुवारी 2027 पासून
सीबीएसई (CBSE) इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा १६ फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहेत.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 10:00 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:31 PM IST
नवी दिल्ली - सीबीएसई (CBSE) इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा १६ फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहेत, अशी घोषणा बोर्डाने शुक्रवारी केली. इयत्ता 10वीच्या परीक्षा 9 मार्च रोजी, तर इयत्ता 12वीच्या परीक्षा 9 एप्रिल रोजी संपतील. सीबीएसईचे परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज म्हणाले, "इयत्ता 10वीचे विद्यार्थी 83 विषयांच्या, तर इयत्ता 12वीचे विद्यार्थी 121 विषयांच्या परीक्षा देतील. परीक्षा सुरू होण्याच्या 101 दिवस आधी वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे."
इयत्ता 10वीच्या बोर्ड परीक्षा 9 मार्चपर्यंत चालतील, तर इयत्ता 12वीचे विद्यार्थी 9 एप्रिलपर्यंत विविध विषयांच्या परीक्षा देतील. सीबीएसईने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, दोन्ही इयत्तांच्या परीक्षा सकाळी 10:30 वाजता सुरू होतील. परीक्षेचा कालावधी विषयानुसार वेगवेगळा असेल; काही पेपर दोन तासांचे असतील, तर बहुतेक मुख्य विषयांच्या परीक्षा तीन तासांच्या असतील.
इयत्ता दहावीच्या परीक्षा : 16 फेब्रुवारी ते 9 मार्च
सीबीएसई इयत्ता 10वीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये 83 विषयांचा समावेश असेल. परीक्षा 16 फेब्रुवारी रोजी 'पेंटिंग' (चित्रकला) विषयाच्या पेपरने सुरू होतील. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी रोजी 'मॅथेमॅटिक्स (स्टँडर्ड)' आणि 'मॅथेमॅटिक्स (बेसिक)' (गणित) विषयांचे पेपर होतील. 22 फेब्रुवारी रोजी 'सायन्स' (विज्ञान) विषयाची परीक्षा असेल, तर 26 फेब्रुवारी रोजी 'इंग्लिश कम्युनिकेटिव्ह' आणि 'इंग्लिश लँग्वेज अँड लिटरेचर' (इंग्रजी) विषयांच्या परीक्षा घेतल्या जातील. 3 मार्च रोजी 'हिंदी (कोर्स ए)' आणि 'हिंदी (कोर्स बी)' विषयांचे पेपर होतील, तर 8 मार्च रोजी 'सोशल सायन्स' (सामाजिक शास्त्र) विषयाची परीक्षा होईल. इयत्ता 10वीचा शेवटचा पेपर 9 मार्च रोजी असेल, ज्यामध्ये काही भाषांचे पेपर आणि इतर विषयांचा समावेश असेल.
इयत्ता 12वीच्या परीक्षा : 9 एप्रिलपर्यंत चालणार परीक्षा
इयत्ता 12वीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये 121 विषयांचा समावेश असेल. परीक्षांची सुरुवात 16 फेब्रुवारी रोजी भौतिकशास्त्र (Physics) विषयाच्या पेपरने होईल, त्यानंतर 17 फेब्रुवारी रोजी 'इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स' (Engineering Graphics) विषयाचा पेपर असेल. मुख्य विषयांपैकी, 'अकाउंटन्सी' (Accountancy) विषयाचा पेपर 23 फेब्रुवारीला, भूगोल (Geography) विषयाचा 25 फेब्रुवारीला आणि रसायनशास्त्र (Chemistry) विषयाचा पेपर 27 फेब्रुवारीला नियोजित आहे. त्याचप्रमाणे, 'इंग्लिश इलेक्टिव्ह' (English Elective) आणि 'इंग्लिश कोअर' (English Core) विषयांच्या परीक्षा 5 मार्च रोजी, तर गणित (Mathematics) आणि 'अप्लाइड मॅथेमॅटिक्स' (Applied Mathematics) विषयांचे पेपर 9 मार्च रोजी होतील. 'हिंदी इलेक्टिव्ह' (Hindi Elective) आणि 'हिंदी कोअर' (Hindi Core) विषयांच्या परीक्षा 13 मार्च रोजी घेतल्या जातील. त्यानंतर, अर्थशास्त्र (Economics) विषयाचा पेपर 16 मार्चला, राज्यशास्त्र (Political Science) 19 मार्चला, जीवशास्त्र (Biology) 25 मार्चला आणि इतिहास (History) विषयाचा पेपर 27 मार्चला असेल. याव्यतिरिक्त, 'कॉम्प्युटर सायन्स' (Computer Science), 'इन्फॉर्मेटिक्स प्रॅक्टिसेस' (Informatics Practices) आणि 'इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी' (Information Technology) विषयांच्या परीक्षा 31 मार्च रोजी होतील, तर 'बिझनेस स्टडीज' (Business Studies) विषयाचा पेपर 1 एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आला आहे. इयत्ता 12 वीच्या परीक्षा 9 एप्रिल रोजी संपतील.
प्रात्यक्षिक परीक्षा 1 जानेवारीपासून सुरू होणार
सीबीएसईने (CBSE) दिलेल्या माहितीनुसार, इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या नियमित प्रात्यक्षिक परीक्षा, प्रकल्प कार्य (project work) आणि अंतर्गत मूल्यमापन (internal assessments) 1 जानेवारी 2027 पासून सुरू होतील. हिवाळ्याचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशांमधील शाळांसाठी, प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापन प्रक्रिया 9 नोव्हेंबर ते 19 डिसेंबर 2026 या कालावधीत पार पडेल. अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक परीक्षेसंबंधीची तयारी विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: नमुना प्रश्नपत्रिका (Sample Papers)
सीबीएसईने 2027 च्या बोर्ड परीक्षांसाठी इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या नमुना प्रश्नपत्रिकाही जाहीर केल्या आहेत. 2027 च्या बोर्ड परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी या नमुना प्रश्नपत्रिका cbseacademic.nic.in या वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात. 2027 च्या सीबीएसई इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षेच्या वेळापत्रकात विषयानुसार परीक्षेच्या तारखा, वेळा, विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना, परीक्षेचे नियम आणि इतर आवश्यक माहिती समाविष्ट असेल.