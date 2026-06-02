CBSE चे अध्यक्ष आणि सचिव हटवले, OSM च्या चौकशीसाठी समिती स्थापन

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवांचे कंत्राट देण्यासाठी सीबीएसईनं अवलंबलेल्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक समितीही स्थापन केली आहे.

CBSE Chairman, Secretary Transferred; Centre Orders Probe Into On-Screen Marking Contract
CBSE चे अध्यक्ष आणि सचिव हटवले, OSM च्या चौकशीसाठी समिती स्थापन
By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 8:12 PM IST

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (CBSE) ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) वाद वाढत असताना केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. सरकारनं सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांच्या बदल्या केल्या आहेत. तसंच ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवांचे कंत्राट देण्यासाठी सीबीएसईनं अवलंबलेल्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक समितीही स्थापन केली आहे.

चौकशीसाठी एक-सदस्यीय समिती स्थापन : कॅबिनेट सचिवालयानं 2 जून रोजी जारी केलेल्या एका आदेशाद्वारे, सीबीएसई बोर्ड परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीमसाठी सेवांच्या खरेदीशी संबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक-सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. आदेशानुसार, आवश्यक असल्यास इतर सरकारी विभागांमधील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे अधिकार या समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत. 'क्षमता विकास आयोग' (Capacity Building Commission) या समितीला सचिवालयीन सहाय्य पुरवेल. तसंच, समितीनं आपले निष्कर्ष एका महिन्याच्या आत 'कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागा'कडे सादर करावेत, असंही या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.

महत्त्वपूर्ण कारवाई मानली जातेय : राहुल सिंह यांच्या बदलीपूर्वी त्यांच्यावर परीक्षा, शैक्षणिक कामकाज, संलग्नता, धोरण अंमलबजावणी आणि सुधारणा उपक्रमांसह मंडळाच्या संपूर्ण कामकाजाची देखरेख करण्याची जबाबदारी होती. तर हिमांशू गुप्ता यांनी वित्त, प्रशासन आणि संलग्नता यांसारखी महत्त्वाची प्रशासकीय कार्ये सांभाळली होती. तसंच मंडळाच्या देशभरातील परीक्षा व शाळांच्या नेटवर्कच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. दरम्यान, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली ही वाद निर्माण झाल्यापासूनच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय कारवाईंपैकी एक मानली जात आहे. तसंच याद्वारे परीक्षा सिस्टीमशी संबंधित मुद्द्यांची बारकाईनं तपासणी करण्याचा सरकारचा इरादा दिसून येतो.

ओएसएम सिस्टीमविरोधात न्यायालयात याचिका : दरम्यान, काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयनं मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून, त्यात सीबीएसईच्या इयत्ता बारावीच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीममधील कथित मोठ्या प्रमाणावरील अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ऑन-स्क्रीन मार्किंग ही उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाची एक डिजिटल सिस्टीम आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून ऑनलाइन अपलोड केल्या जातात आणि परीक्षक संगणकाच्या स्क्रीनवर त्या तपासून गुण देतात. एनएसयूआयनं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत तक्रारदार विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे ऑफलाइन पुनर्मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाचे सुट्टीकालीन खंडपीठ 8 जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.

