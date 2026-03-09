ETV Bharat / bharat

केजरीवाल-सिसोदिया यांच्या निर्दोष सुटकेला सीबीआयचं उच्च न्यायालयात आव्हान, सर्व 23 आरोपींकडून उत्तर मागितले

उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 आरोपींना नोटीस बजावून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागितले.

CBI challenges Kejriwal Sisodia acquittal
केजरीवाल-सिसोदिया यांच्या निर्दोष सुटकेला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली: सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील कुप्रसिद्ध कथित दारू घोटाळा प्रकरणात एक महत्त्वाचा ट्विस्ट दिलाय. उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 आरोपींना नोटीस बजावून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिलेत.

सीबीआयच्या युक्तिवादांवर उच्च न्यायालयाने कडक टीका : सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाचा 27 फेब्रुवारीचा निर्णय विचित्र होता. त्यांनी म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने आरोपींना ट्रायलशिवाय निर्दोष सुटकेचा फायदा दिला, जो फौजदारी न्यायशास्त्राच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. सीबीआयने दावा केला की, या प्रकरणात पुरेसे पुरावे आणि साक्षीदार होते, जे ट्रायल कोर्टाने दुर्लक्षित केले. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाच्या "कठोर टिप्पणी" ला तात्पुरती स्थगिती दिलीय.

ईडी प्रकरणावर परिणाम : एका प्रमुख निर्देशात उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाकडून तपासल्या जाणाऱ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील कार्यवाही स्थगित करण्यास ट्रायल कोर्टाला सांगितलंय. ईडीचा खटला सीबीआयच्या पूर्वसूचनेच्या गुन्ह्यावर आधारित असल्याने हे निर्देश महत्त्वपूर्ण आहेत.

ट्रायल कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली : 27 फेब्रुवारीला राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला, असे म्हणत की सीबीआयकडे त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नाहीत. न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले आणि तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीबीआयने आता या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आजच्या सुनावणीनंतर सर्व 23 आरोपींना नोटीस बजावण्यात आल्यात, ज्यामध्ये त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलंय. सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि नकारात्मक टिप्पणीचे आदेश स्थगित करण्यात आलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.

आता दिल्ली उच्च न्यायालयात जलद चर्चेनंतर ठरवले जाणार : "दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ, तार्किक सुनावणीनंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना कनिष्ठ सीबीआय न्यायालयाने दारू घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त केलंय, याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचे स्वागत आहे. खोटेपणा आणि भ्रम पसरवणाऱ्या गोष्टींचं आयुष्य कमी असते आणि न्यायालयीन प्रक्रिया थोडी लांब असू शकते, परंतु शेवटी सत्याचा विजय होतो. दिल्लीत दारू घोटाळा अरविंद केजरीवाल सरकारने केला होता की नाही हे आता दिल्ली उच्च न्यायालयात जलद चर्चेनंतर ठरवले जाणार आहे," असंही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणालेत. "खोट्या दारू प्रकरणात सर्व आप नेत्यांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही स्थगिती आलेली नाही," असंही आपचे प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज म्हणालेत.

