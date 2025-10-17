लाचखोरी प्रकरणात पंजाबच्या पोलीस महासंचालकाला अटक; ५ कोटी रोकडसह महागड्या गाड्या जप्त
सीबीआयनं पंजाबच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. सीबीआयनं मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि दागिने जप्त केलेत.
Published : October 17, 2025 at 9:18 AM IST
चंदीगड- केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) २००९ च्या बॅचमधील आयपीएस अधिकारी हरचरण सिंग भुल्लर यांना लाचखोरी प्रकरणात अटक केली आहे. ते पंजाबच्या रोपार रेंजमध्ये पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्यासह एका खासगी व्यक्तीला ८ लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात अटक केली. हा अधिकारी तक्रारदाराकडून वारंवार दर महिना बेकायदेशीर पैसे मागत होता, असा आरोप आहे.
तक्रारदाराविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा काढून टाकण्यासाठी आणि त्याच्या व्यवसायाविरुद्ध पुढील कोणतीही जबरदस्ती किंवा प्रतिकूल पोलिस कारवाई केली जाणार नाही, यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यानं त्याच्या मध्यस्थामार्फत ८ लाख रुपयांची लाच आणि दरमहा पैसे मागितल्याचा आरोप आहे. सीबीआयनं आरोपी सरकारी अधिकारी आणि त्याच्या सहकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सीबीआयनं सापळा रचून चंदीगडच्या सेक्टर २१ येथे डीआयजीच्या वतीनं तक्रारदाराकडून ८ लाख रुपयांची मागणी करताना आणि स्वीकारताना खासगी व्यक्तीला रंगेहाथ पकडले.तक्रारदारानं भुल्लर यांच्या मोहाली येथील डीआयजी कार्यालयात पैसे सुपूर्द केले. भुल्लर यांनी पैसे स्वीकारल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
अंदाजे ५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त- पंजाब आणि चंदीगडमधील सरकारी अधिकाऱ्याशी संबंधित विविध ठिकाणी छापे टाकताना सीबीआयने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि गुन्हेगारी साहित्य जप्त केले. यामध्ये अंदाजे ५ कोटी रुपयांची रोकड, सुमारे १.५ किलो वजनाचे दागिने जप्त केले आहेत. त्याचबरोबर पंजाबमधील स्थावर मालमत्ता आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, दोन आलिशान वाहनांच्या (मर्सिडीज आणि ऑडी) चाव्या, २२ महागडी घड्याळे, लॉकरच्या चाव्या; ४० लिटर विदेशी दारूच्या बाटल्या, डबल बॅरल बंदूक, एक पिस्तूल, एक रिव्हॉल्व्हर, एक एअरगन आणि दारूगोळा जप्त केला आहे. मध्यस्थांकडून २१ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना शुक्रवारी न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे.
कोण आहेत हरचरण सिंग भुल्लर ?- रोपार रेंजचे डीआयजी हरचरण सिंग भुल्लर हे पंजाबचे माजी पोलीस महासंचालक (डीजीपी) महिल सिंग भुल्लर यांचे पुत्र आहेत. महिल सिंग भुल्लर हे १९८० आणि १९९० च्या दशकात पंजाबमध्ये दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी ओळखले जात होते. हरचरण भुल्लर यांनी पटियाला रेंजचे डीआयजी म्हणून काम केले होते. त्यांनी दक्षता ब्युरोमध्ये संयुक्त संचालक आणि जगरावं, मोहाली आणि संगरूरमध्ये वरिष्ठ अधिकारी अशी पदे भूषवली आहेत. त्यांनी पोलीस अधीक्षक म्हणूनही काम केलं आहे.