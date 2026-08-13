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कावेरी पाणी वाटप वाद : CWMA नं चुकीच्या पद्धतीनं 'इतकं' पाणी सोडण्यास दिली मंजुरी, कर्नाटकची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये कावेरी पाणी वाटपावरुन मोठा वाद सुरू आहे. याप्रकरणी कर्नाटकनं सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली.

Karnataka On Cauvery Water Dispute
सर्वोच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 5:32 PM IST

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नवी दिल्ली : कावेरी पाणी वाटपावरुन तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये मोठा वाद सुरू आहे. याप्रकरणी कर्नाटकनं सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. तामिळनाडूच्या याचिकेला विरोध करताना कर्नाटकनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, 'एल निनो'मुळे २०२६-२७ हे जलवर्ष 'संकटमय वर्ष' ठरलं आहे. अशात १५ दिवसांसाठी दररोज १२ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या 'कावेरी जल नियमन समिती'च्या (CWRC) निर्देशास मंजुरी देऊन 'कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणा'नं (CWMA) चूक केली आहे, असा युक्तिवाद कर्नाटकनं केला.

तामिळनाडूच्या याचिकेला कर्नाटकचा विरोध : तामिळनाडूने दाखल केलेल्या अर्जावर कर्नाटक सरकारनं ज्येष्ठ वकील मोहन व्ही. कतारकी आणि वकील निशांत पाटील यांच्यामार्फत आपलं उत्तर दाखल केलं. या उत्तरात, "कावेरी खोरं हे भौगोलिकदृष्ट्या कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या प्रदेशात पसरलेलं आहे. हे एक हंगामी खोरं असून ते कर्नाटक मधील नैऋत्य मान्सून आणि तामिळनाडू व पुद्दुचेरी मधील ईशान्य मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते." पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे २०२६-२७ हे जलवर्ष आतापर्यंत संकटमय ठरलं. याचा परिणाम म्हणून, २८ जुलै रोजी कर्नाटकमधील कावेरी खोऱ्यातील चार प्रमुख जलाशयांमध्ये होणारी पाण्याची आवक ६५.७६ टक्क्यांनी कमी झाली होती. तरीही, CWRC नं २८ जुलै २०२६ रोजी कर्नाटक राज्यानं २९ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी आंतरराज्य सीमा असलेल्या 'बिलिगुंडलू' येथे दररोज ३,५०० क्युसेक पाण्याचा प्रवाह सुनिश्चित करावा," अशी शिफारस केली.

चुकीच्या पद्धतीनं CWRC ची शिफारस : "मात्र, कर्नाटकनं या शिफारशीविरुद्ध CWMA कडं आक्षेप नोंदवला. परंतु CWMA नं ३० जुलैला दिलेल्या निर्णयाद्वारे चुकीच्या पद्धतीनं CWRC ची शिफारस कायम ठेवली," असा कर्नाटक सरकारनं आक्षेप घेतला आहे. "CWRC चा घाईघाईनं घेतलेल्या निर्णयावर CWMA नं शिक्कामोर्तब केलं. केरळ राज्यातील कबिनी पाणलोट क्षेत्राच्या वरच्या भागात असलेल्या वायनाड परिसरात चांगला पाऊस झाल्यामुळे कबिनी जलाशयात मोठ्या प्रमाणात पाणी आलं. परिणामी कर्नाटक राज्याला आपल्या कबिनी जलाशयातून पाणी सोडणं शक्य झालं," असं कर्नाटकनं नमूद केलं.

कर्नाटकनं सोडलं १ लाख ६४ हजार ०८० क्युसेक पाणी : KRS आणि कबिनी जलाशयांमधून सोडलेलं पाणी बिलिगुंडलू येथील आंतरराज्य सीमेवर पोहोचल्याचं दिसून आलं, अशी आकडेवारी राज्य सरकारनं अशी ही सादर केली. २९ जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीत कर्नाटकनं आपल्या जलाशयांमधून १ लाख ६४ हजार ०८० क्युसेक पाणी सोडलं. दोन दिवसांच्या कालावधीनंतर, हे पाणी बिलिगुंडलू येथील आंतरराज्य सीमेवर पोहोचलं. याची नोंद केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) गेज स्टेशनवर करण्यात आली आहे, अशी माहिती कर्नाटकनं दिली आहे.

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TAGGED:

CAUVERY DISPUTE
KARNATAKA
कावेरी पाणी वाटप वाद
तामिळनाडू कर्नाटक कावेरी पाणी वाद
KARNATAKA ON CAUVERY WATER DISPUTE

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