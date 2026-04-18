लग्नात एक रसगुल्ला खाल्ल्यानं केटरिंग चालकाचं डोकं सटकलं; 11 वर्षीय मुलाला जळत्या तंदूरमध्ये फेकलं
विवाह सोहळ्यात एक रसगुल्ला खाल्यामुळे संतापलेल्या केटरिंग कंत्राटदारानं 11 वर्षीय मुलाला जळत्या तंदूरमध्ये फेकून दिलं. आरोपी कंत्राटदार सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
Published : April 18, 2026 at 2:28 PM IST
बस्ती (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील छावनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या मलौली गोसाई गावात एका लग्नसमारंभात धक्कादायक घटना घडली. एक रसगुल्ला खाल्ल्यामुळे केटरिंग कंत्राटदारानं अमानुष कृत्य करत 11 वर्षांच्या मुलाला जळत्या तंदूरमध्ये फेकल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेत मुलगा चेहऱ्यापासून कंबरेपर्यंत गंभीररीत्या भाजला असून त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्याला तातडीनं लखनऊ येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवण्यात आलं, जिथे तो सध्या मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
नेमकं काय घडलं? : लग्नसमारंभादरम्यान घडलेल्या या अमानुष घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस उपअधीक्षक स्वर्णिमा सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोंडा जिल्हा येथील दुर्जनपूर गावचा 11 वर्षीय चमन आईच्या निधनानंतर बस्तीतील बाघानाला परिसरात आपल्या आजीकडे राहत आहे. बुधवारी (15 एप्रिल) तो आपल्या आजीसोबत मलौली गोसाई गावात एका नातेवाईकाच्या लग्नाला गेला होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, लग्नात आनंदाचं वातावरण होतं आणि चमन इतर मुलांसोबत खेळत होता. याच दरम्यान तो जेवणाच्या ठिकाणी गेला आणि तिथं ठेवलेले रसगुल्ले खायला लागला. त्याचवेळी, रसगुल्ला घेतल्यामुळे संतापलेल्या केटरिंग कंत्राटदारानं आपलं मानसिक संतुलन गमावलं.
आरोपानुसार, त्यानं प्रथम मुलाला पकडून दमदाटी केली आणि नंतर त्याला उचलून पेटत्या तंदूरकडे नेलं. यादरम्यान झटापटीत चमन थेट तंदूरमध्ये पडला. त्याच्या किंकाळ्या ऐकताच लग्नसमारंभात एकच खळबळ उडाली. नातेवाईकांनी तत्काळ त्याला बाहेर काढलं, मात्र तोपर्यंत त्याचं शरीर गंभीररीत्या भाजलं होतं. त्याला तातडीनं लखनऊ येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे.
आरोपी केटरिंग कंत्राटदार फरार : या प्रकरणातील आरोपी केटरिंग कंत्राटदार सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. जखमी मुलाला सुरुवातीला अयोध्या येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आलं, मात्र त्याची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्यानं पुढील उपचारासाठी लखनऊला हलवण्यात आलं.
पीडित मुलाचा मामा देवीदीन निषाद यांनी तंदूर कामगाराविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस उपअधीक्षक स्वर्णिमा सिंह यांनी सांगितलं की, अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला असून आरोपीला लवकरच अटक केली जाईल. पोलिसांकडून विविध ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे.
चमन हा इयत्ता दुसरीत शिकणारा विद्यार्थी असून तो आपल्या आजीसोबत लग्नसमारंभाला गेला होता. या घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे आणि स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. आधीच आईचं छत्र हरवलेल्या या मुलाच्या कुटुंबावर या घटनेमुळे आणखी मोठा आघात झाला आहे. डीएसपी स्वर्णिमा सिंह यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला सोडलं जाणार नाही आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
