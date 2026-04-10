न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा; शासकीय निवासस्थानी सापडल्या होत्या 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 3:25 PM IST

अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर केला आहे. गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. यानंतर त्यांची अलाहाबादला बदली करण्यात आली होती. तसंच या कॅशकांड प्रकरणातील आरोपांची अंतर्गत चौकशी अजूनही सुरू आहे. अशात आता त्यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयामुळं कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

न्यायिक कर्तव्यांपासून दूर ठेवण्यात आलं होतं : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी 5 एप्रिल 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथ घेतली होती. मात्र, त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या कॅशकांड प्रकरणाच्या चौकशीमुळं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना न्यायिक कर्तव्यांपासून दूर ठेवण्यात आलं होतं. तसंच, कॅशकांड प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर लोकसभेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. मात्र, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्याविरुद्धच्या महाभियोगाच्या प्रस्तावाला आव्हान दिलं होतं. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं की, महाभियोगाचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात आला होता, परंतु राज्यसभेनं तो मंजूर केला नाही.

शासकीय निवासस्थानी सापडल्या होत्या 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटा : दरम्यान, 14 मार्च 2025 रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना जळालेल्या 500 रुपयांच्या नोटा आढळल्या होत्या. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती. या वादामुळं, मार्च 2025 च्या अखेरीस न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नव्हती.

राजीनामा देण्याचं कारण काय? : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या राजीनाम्याचं कारण सांगितलेलं नाही. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात लिहिलं आहे की, "मला हे पत्र सादर करण्यास भाग पाडणारी कारणं मी आपल्या आदरणीय कार्यालयाला उघड करू इच्छित नाही. मात्र, अत्यंत दुःखानं, मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा तात्काळ प्रभावानं राजीनामा देत आहे."

