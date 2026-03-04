ETV Bharat / bharat

श्रीनगरचे खासदार रुहुल्लाह मेहदी आणि माजी महापौर मट्टू यांच्याविरुद्ध प्रक्षोभक मजकूर शेअर केल्याबद्दल गुन्हा दाखल

डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोटी, बनावट आणि दिशाभूल करणारी सामग्री प्रसारित केल्याबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळाल्यानंतर श्रीनगरच्या सायबर पोलीस ठाण्यामध्ये हे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

National Conference MP Agha Ruhullah Mehdi
नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा रुहुल्लाह मेहदी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 4, 2026 at 2:41 PM IST

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा रुहुल्लाह मेहदी आणि श्रीनगरचे माजी महापौर जुनैद अझीम मट्टू यांच्याविरुद्ध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोटी आणि दिशाभूल करणारी सामग्री पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अशा सामग्रीमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो.

बनावट आणि दिशाभूल करणारी सामग्री प्रसारित : डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोटी, बनावट आणि दिशाभूल करणारी सामग्री प्रसारित केल्याबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळाल्यानंतर श्रीनगरच्या सायबर पोलीस ठाण्यामध्ये हे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ही सामग्री भीती निर्माण करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे आणि बेकायदेशीर कृत्यांना चिथावणी देणे" या उद्देशाने होती. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या अनेक कलमांखाली दोन्ही नेत्यांविरुद्ध दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

खासदार मेहदी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल : पोलिसांनी सांगितले की, ज्या सामग्रीसाठी श्रीनगरचे खासदार मेहदी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, ती सामग्री "प्रथमदर्शनी खोटी आणि असत्यापित माहिती पसरवत असल्याचे दिसते, ज्यामुळे जनतेमध्ये अशांतता आणि सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकते." श्रीनगरमधील पोलिसांनी सांगितले की, "चुकीची माहिती पसरवण्याचे असे जाणूनबुजून केलेले प्रयत्न शांतता, सुरक्षा आणि एकूणच स्थिरतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात." पोलीस प्रवक्त्याने सांगितले की, "दोन्ही प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि ती सुरू आहे."

विश्वासार्ह स्त्रोतांकडून माहिती पडताळण्याचा सल्ला : पोलीस प्रवक्त्याने लोकांना ऑनलाइन सामग्री शेअर करण्यापूर्वी अधिकृत आणि विश्वासार्ह स्त्रोतांकडून माहिती पडताळण्याचा सल्ला दिला आणि जातीय सलोखा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवू शकणारी असत्यापित सामग्री शेअर करणे टाळण्याचा सल्ला दिला. कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येविरोधात काश्मीर खोऱ्यात निदर्शने होत होती. मंगळवारी निदर्शने रोखण्यासाठी श्रीनगर आणि खोऱ्याच्या काही भागात निर्बंध लादण्यात आले आणि इंटरनेटचा वेग कमी करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी खबरदारी म्हणून 7 मार्चपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्यात.

खासदार मेहदी यांची प्रतिक्रिया : त्यांच्यावरील खटल्यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार मेहदी म्हणाले की, "स्वतंत्र देशाच्या नेत्याच्या हत्येवर टीका करण्याचे धाडस करणारे सरकार आता त्या व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याचे धाडस करत आहे, ज्याने असे केले." त्यांनी सांगितले की, श्रीनगरच्या लोकांनी त्यांना सरकारने मंजूर केलेला शोक संदेश वाचण्यासाठी निवडून दिले नाही. त्यांनी इंस्टाग्रामवर पोलिसांच्या निवेदनासह पोस्ट केले की, "त्यांनी त्यांना सत्य बोलण्यासाठी निवडून दिले. हा अधिकार एफआयआरने संपत नाही." एका वेगळ्या निवेदनात मट्टू यांनी दावा केला की, इराण आणि खामेनी यांच्यावरील त्यांच्या विधानांमुळे आणि अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांबद्दल भाजपा सरकारच्या नैतिक त्यागाच्या विरोधात बोलल्यामुळे त्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली. माजी महापौर म्हणाले की, "शोकग्रस्तांना उपदेश करताना तुम्हाला प्रशासन आणि पोलिसांचे कौतुक करावे लागेल. माफ करा, मी त्यापैकी काहीही करू शकत नाही."

