सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी अभिषेक बॅनर्जींसह 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
नादिया जिल्ह्यातील नकाशीपाडा येथील सरकारी जमिनीशी संबंधित गंभीर आरोपांखाली कृष्णनगर जिल्हा न्यायालयात 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : June 26, 2026 at 8:26 PM IST
कृष्णनगर : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापल्याचं दिसून येत. राज्यात सरकार बदलल्यापासून भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप समोर आले आहेत. अशातच नादिया जिल्ह्यातील नकाशीपाडा येथील सरकारी जमिनीशी संबंधित गंभीर आरोपांखाली कृष्णनगर जिल्हा न्यायालयात 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या 11 जणांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांचा देखील समावेश आहे.
प्राथमिक तक्रारीच्या आधारे, न्यायालयानं नकाशीपाडा पोलीस ठाण्याला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 27 जून रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, नकाशिपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणारी सुमारे 1100 बिघा सरकारी जमीन बऱ्याच काळापासून बेकायदेशीर ताब्यात आहे. रिपोर्टनुसार, डाव्या आघाडीच्या काळात एका खाजगी कंपनीनं ही जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली असली तरी, 2005 मध्ये कारखाना बंद झाल्यानंतर ही मालमत्ता प्रत्यक्षात सरकारच्या ताब्यात परत आली होती.
दरम्यान, 2016 मध्ये तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर जमिनीचा मोठा भाग स्थानिक तृणमूल नेत्यांच्या ताब्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या दाव्यानुसार, सुमारे 450 बिघा जमिनीतील लाखो रुपयांची माती बेकायदेशीरपणे विकण्यात आली. याशिवाय, कोट्यवधी रुपयांच्या मौल्यवान झाडांची तोड आणि तस्करी केल्याचे देखील आरोप करण्यात आले आहेत. याचबरोबर, या प्रकरणात असेही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत की, परिसरातील अनेक आदिवासी महिलांचा प्रभावशाली व्यक्तींकडून दीर्घ काळापासून लैंगिक छळ आणि शोषण करण्यात आले. प्रशासनातील काही घटकांच्या संगनमताने या घटना घडल्याचा आरोप आहे.
कृष्णनगर जिल्हा न्यायालयाचे वकील शिरशेंदू दास यांनी सांगितलं की, नकाशीपाडामधील भाजपा नेते अशोक सरकार, रणजीत बिस्वास आणि नेताई सातारा यांच्यासह अनेक व्यक्तींनी संयुक्तपणे हा खटला दाखल केला आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, सरकारी जमिनीतून कोट्यवधी रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल करण्यात आले आणि या पैशांमधील काही हिस्सा स्थानिक तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांमार्फत कॅमक स्ट्रीटवर अभिषेक बॅनर्जी यांना पोहोचवण्यात आला.
दरम्यान, या प्रकरणात अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह एकूण 11 जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. न्यायालयानं नकाशीपाडा पोलीस ठाण्याला या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. आता राजकीय वर्तुळात याकडे बारकाईनं लक्ष लागलं आहे की, तपासातून कोणती माहिती समोर येते आणि न्यायालय पुढील पाऊल काय उचलते. या आरोपांवर अभिषेक बॅनर्जी किंवा तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक आणि राज्य नेतृत्वाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, या आरोपांमुळें स्थानिक राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
हेही वाचा :
- आयोध्या राम मंदिर देणगी घोटाळा : 8 जणांविरुद्ध FIR दाखल; मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचा राजीनामा
- जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज'द्वारे देशभरातून घेतलेला आढावा; इशारे आणि आशा याकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही!
- ताराताला गोदाम अपघात : मृतांची संख्या वाढून झाली 15, आणखी दोघांना ढिगाऱ्याखालून काढलं बाहेर