गंगटोकहून सिलिगुडीला जाताना कार तिस्ता नदीत कोसळली; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू
मुसळधार पावसामुळे डोंगराळ भागातील ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत होते. दरड कोसळल्याचा फटका बसल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ती कार थेट तिस्ता नदीच्या दरीत कोसळली.
Published : June 7, 2026 at 4:05 PM IST
कालिम्पोंग: सिक्कीम ते सिलिगुडी प्रवासादरम्यान गूढ परिस्थितीत बेपत्ता झालेल्या एकाच कुटुंबातील चौघांचे मृतदेह बचाव पथकाने शोधून काढलेत. शनिवारी दिवसभर चाललेल्या शोधमोहिमेत त्यांच्या वाहनाचे काही भाग सापडले होते, परंतु त्यावेळी मृतदेह आढळले नव्हते. रविवारी सकाळी वाहन आणि चौघांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिक्कीममधील हे कुटुंब 'टाटा नेक्सॉन' कारने गंगटोकहून सिलिगुडीला जात होते; तेथील रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी ते निघाले होते. राष्ट्रीय महामार्ग 10 वरून प्रवास करत असताना दुपारी 'रोम्बी' आणि 'बागपूल' दरम्यानच्या 'भेलाबारी' परिसरातून त्यांनी शेवटचे आपल्या नातेवाईकांशी संभाषण केले होते. त्यानंतर काही वेळातच त्यांचा संपर्क तुटला. मुसळधार पावसामुळे डोंगराळ भागातील ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत होते. दरड कोसळल्याचा फटका बसल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ती कार थेट तिस्ता नदीच्या दरीत कोसळली.
नदीकाठी वाहनाची बॅटरी आणि काही तुटलेले भाग सापडल्याने चिंता वाढली : नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर शनिवारी सकाळी एनडीआरएफ (NDRF) पथकाने पश्चिम बंगाल पोलीस आणि सिक्कीम प्रशासनाच्या मदतीने संयुक्त शोधमोहीम सुरू केली. डेप्युटी कमांडंट संजय रंजन यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीआरएफच्या जवानांनी ही मोहीम राबवली. शोधमोहिमेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच नदीकाठी वाहनाची बॅटरी आणि काही तुटलेले भाग सापडल्याने चिंता वाढली होती. रविवारी सकाळी नदीपात्रातून अपघातग्रस्त वाहन बाहेर काढण्यात आले आणि त्यातून कुटुंबातील चौघांचेही मृतदेह हस्तगत करण्यात आले. उत्तर बंगाल आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचे कमांडंट अजय कुमार यांनी सांगितले की, "कालपासून शोधमोहीम सुरू होती. रात्री ती थांबवण्यात आली होती आणि आज सकाळी पुन्हा सुरू करण्यात आली. यासाठी पाणबुड्यांची (divers) मदत घेण्यात आली आणि 'कालीबारी' जवळ वाहनातून मृतांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले."
मुसळधार पाऊस आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना : मृत व्यक्तींची ओळख सब्या नेउपाने (27), स्मारिका नेउपाने (29), टीका माया दहाल (31) आणि दित्या छेत्री (5) अशी पटली आहे. मुसळधार पाऊस आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग 10 च्या या पट्ट्यात असलेला गंभीर धोका या घटनेमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालाय. सापडलेले मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.