लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या प्रकरण : माओवादी नेता आझाद याची 15 वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता
निर्दोष मुक्ततेनंतर आझाद याची मंगळवारी संध्याकाळी झारपाडा विशेष कारागृहातून सुटका करण्यात आली.
Published : August 19, 2026 at 3:10 PM IST
भुवनेश्वर : माओवादी नेता दुन्ना केशवा राव उर्फ आझाद याची पुराव्याअभावी सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. विश्व हिंदू परिषदेचे (व्हीएचपी) नेते स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आणि त्यांच्या चार शिष्यांच्या 2008 मधील हत्येतील मुख्य आरोपी असलेल्या आझाद याची ओडिशामधील एका विशेष न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली. निर्दोष मुक्ततेनंतर आझाद याची मंगळवारी संध्याकाळी झारपाडा विशेष कारागृहातून सुटका करण्यात आली.
47 प्रकरणांमधून निर्दोष मुक्तता : आझाद याचे वकील स्वरूप कुमार पाल यांनी सांगितलं की, या निकालामुळे ओडिशामध्ये त्याच्यावर दाखल असलेल्या सर्व 47 प्रकरणांमधून आझाद याची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. ते म्हणाले, "2025 मध्ये, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश सरकारांनी आझाद याच्याविरुद्धच्या 48 प्रकरणांचा तपशील देणारी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधित सरकारांना एका वर्षाच्या आत खटले पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले, ज्यानंतर कार्यवाहीला गती देण्यात आली. परलाखेमुंडी विशेष न्यायालयानं या 48 पैकी 36 प्रकरणांमध्ये आझाद यांची निर्दोष मुक्तता केली."
2011 पासून होता तुरुंगात : आंध्र प्रदेश पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्यानंतर आणि नंतर ओडिशाच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्यानंतर आझाद 2011 पासून तुरुंगात होता. दरम्यान, झारपाडा येथील कारागृहाबाहेर आझाद पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी, "तुरुंगातून सुटका झाल्याचा मला खूप आनंद आहे. माझ्या सुटकेसाठी पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो," असं पीटीआयनं वृत्त दिलं आहे. आझाद याची निर्दोष मुक्तता करताना गजपती जिल्ह्यातील परलाखेमुंडी येथील विशेष न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा यांनी म्हटलं की, "या परिस्थितीमुळं डी. केशवा राव हे या घटनेत सामील असलेल्या व्यक्तींपैकी एक होते की नाही, याबद्दल एक वाजवी आणि महत्त्वपूर्ण शंका निर्माण होते."
निकालात काय म्हटलंय? : "ही शंका बनावट किंवा काल्पनिक नाही. ती थेट फिर्यादीच्या पुराव्यातून निर्माण होते. हे एक प्रस्थापित तत्त्व आहे की, जेव्हा पुराव्यावरून दोन दृष्टिकोन वाजवीपणे शक्य असतात, तेव्हा आरोपीच्या बाजूने असलेला दृष्टिकोन ग्राह्य धरला गेला पाहिजे. केवळ गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे म्हणून न्यायालय संशयाचे रूपांतर पुराव्यात करू शकत नाही," असं 40 पानी निकालात नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, न्यायालयानं पोलीस आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह 22 साक्षीदारांची तपासणी केली. 23 ऑगस्ट 2008 ला तुमुडीबांधा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जलेशपेटा येथील आश्रमात 20 मुखवटाधारी पुरुषांच्या गटानं सरस्वती आणि तिच्या एका महिलेसह चार साथीदारांची गोळ्या झाडून हत्या केली, असं विशेष सरकारी वकील पी. प्रसाद राव यांनी सांगितलं.
हिंसाचार भडकला होता : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हा केल्यानंतर तो आश्रमातून पळून गेला आणि त्याने ओडिया भाषेत लिहिलेले एक पत्र मागे सोडले, ज्यात बनसधारा विभागातील माओवाद्यांनी ही हत्या केल्याचं उघड झालं होतं. या पत्रावर 'आझाद' नावाच्या व्यक्तीची इंग्रजीत सही होती आणि त्याचे शीर्षक 'प्रेस नोट' असे होते. दरम्यान, शिष्य ब्रह्मचारी मदब चैतन्य यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. या घटनेमुळं आदिवासीबहुल जिल्ह्यात जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचार भडकला होता. तपासानंतर पोलिसांनी आझादला या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि गेल्या वर्षी 17 जुलै रोजी त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं होतं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारनं आझाद याच्यावरील खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन केलं होतं.
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