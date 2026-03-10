मदुराई विमानतळ ते जल जीवन मिशन 2.0...; केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी!
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Published : March 10, 2026 at 8:44 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : तामिळनाडूतील मदुराई येथील मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. मदुराईच्या मंदिर नगरीत स्थित, हे विमानतळ तामिळनाडूतील सर्वात जुन्या विमानतळांपैकी एक आहे. ते दक्षिण तामिळनाडूसाठी एक महत्त्वाचं प्रवेशद्वार म्हणून काम करते. तसंच पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रांना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, ज्यामुळे या प्रदेशाच्या एकूण विकासात हातभार लागतो, असं एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. याचबरोबर, मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिल्यास प्रादेशिक संपर्क वाढेल, व्यापार वाढेल आणि या प्रदेशात आर्थिक विकास होईल. तसंच आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि व्यवसायांना आकर्षित करण्याची विमानतळाची क्षमता शहराच्या ऐतिहासिक महत्त्वाशी सुसंगत असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.
जल जीवन मिशनला 2028 पर्यंत मुदतवाढ : प्रसिद्धीपत्रकानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं जल जीवन मिशनच्या (जेजेएम) पुनर्निर्मित टप्प्यातील जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे. संरचनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करून जल जीवन मिशनची पुनर्रचना करण्यासाठी, मंत्रिमंडळानं एकूण खर्च 8.69 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. 2019-20 मध्ये मंजूर झालेल्या 2.08 लाख कोटी रुपयांवरून एकूण 3.59 लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत, म्हणजेच 1.51 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा आहे. या अभियानांतर्गत, 'सुजलाम भारत' नावाचा एक राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क स्थापित केला जाईल, ज्याअंतर्गत प्रत्येक गावाला एक अद्वितीय सुजल गाव/सेवा क्षेत्र आयडी नियुक्त केला जाईल, जो स्त्रोतापासून नळापर्यंत संपूर्ण पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठा प्रणालीचे डिजिटल मॅपिंग करेल, असंही त्यात म्हटलं आहे.
आदिवासी भागात आर्थिक विकासाला चालना मिळणार : पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, 'जल अर्पण'द्वारे योजनांच्या कार्यान्वित आणि औपचारिक हस्तांतरणात जीपी आणि व्हीडब्ल्यूएससींचा सहभाग. योग्य ऑपरेशन आणि देखभाल व्यवस्था सुनिश्चित केल्यानंतर ग्रामपंचायती गावांना "हर घर जल" म्हणून प्रमाणित करतील, असंही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. याचबरोबर, आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीनं मध्य प्रदेशातील बडनावर ते तिमरवानी पर्यंत 3,839.42 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 752 डी वर चार पदरी कॉरिडॉर बांधण्यासही मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेससोबत कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल, त्याचबरोबर धार आणि झाबुआ जिल्ह्यातील आदिवासी भागात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असं सांगण्यात आलं आहे.
रेल्वेच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी : रेल्वेच्या दोन प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सैंथिया आणि पाकुर दरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग आणि संत्रागाची आणि खरगपूर दरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. ज्यांचा एकूण खर्च 4,474 कोटी रुपये आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, "वाढीव रेल्वे क्षमतामुळं गतिशीलता लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळं भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता सुधारेल. हे बहु-ट्रॅकिंग प्रस्ताव कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी सज्ज आहेत." याचबरोबर, "हे प्रकल्प परिसरातील सर्वसमावेशक विकासाद्वारे या भागातील लोकांना 'आत्मनिर्भर' बनवतील, ज्यामुळं त्यांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांच्या सल्ल्याद्वारे बहु-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करून हे प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनवर नियोजित आहेत. हे प्रकल्प लोक, वस्तू आणि सेवांच्या हालचालीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील," असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे जोडली जाणार : पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील पाच जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळं सध्याच्या भारतीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये सुमारे 192 किलोमीटरची वाढ होईल. मंजूर झालेल्या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळं सुमारे 147 लाख लोकसंख्या असलेल्या 5,652 गावं जोडली जातील. प्रस्तावित क्षमता वाढीमुळं बोलपूर-शांतीनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तीपीठ), तारापीठ (शक्तीपीठ), पटचित्र ग्राम, धाडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य आणि रामेश्वर कुंड यासह देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे जोडली जाईल, असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. याचबरोबर, मंजूर झालेले प्रकल्प कोळसा, दगड, डोलोमाइट, सिमेंट, स्लॅग, जिप्सम, लोखंड आणि पोलाद, अन्नधान्य, पीओएल आणि कंटेनर यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढीच्या कामांमुळं 31 एमटीपीए (प्रतिवर्षी दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतुकीचं साधन असल्यामुळं रेल्वे हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात, तेल आयात (6 कोटी लिटर) कमी करण्यात आणि CO2 उत्सर्जन कमी करण्यात (28 कोटी किलो) मदत करेल, जे एक कोटी झाडे लावण्याइतके आहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
