"तेल खरेदी करणे हे आमचे कर्तव्य नव्हे, तर तो एक धोरणात्मक निर्णय," भारत-अमेरिका करारावर पीयूष गोयल यांचे मोठे विधान
भारत रशियन तेलाऐवजी अमेरिकन कच्चे तेल खरेदी करण्यास बांधील असेल की नाही यावर चर्चा झाली होती. त्यावर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयलांनी स्पष्टीकरण दिलंय.
Published : February 9, 2026 at 11:18 AM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून रखडलेल्या अंतरिम व्यापार करारावर आता सहमती झालीय आणि त्याची चौकट देखील निश्चित करण्यात आलीय. या करारानंतर भारत आता रशियन तेलाऐवजी अमेरिकन कच्चे तेल खरेदी करण्यास बांधील असेल की नाही यावर चर्चा तीव्र झाली होती. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी या अटकळांना स्पष्ट शब्दात स्पष्टीकरण दिलंय.
अमेरिकन तेलाची संभाव्य खरेदी भारतासाठी पूर्णपणे धोरणात्मक : पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत-अमेरिका व्यापार करारात अशी कोणतीही अट नाही की भारताला अमेरिकेकडून तेल किंवा इतर ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचे बंधन घालते. त्यांनी अमेरिकन तेलाची संभाव्य खरेदी भारतासाठी पूर्णपणे धोरणात्मक आणि व्यावसायिक निर्णय असल्याचे वर्णन केले. गोयल यांच्या मते, ऊर्जा आयातीबाबतचा अंतिम निर्णय नेहमीच खरेदीदार आणि पुरवठादार कंपन्या घेतात, त्यांचे व्यावसायिक हित लक्षात घेतले जाते.
बाजारपेठेत चांगला प्रवेश प्रदान करण्यासाठी एक चौकट प्रदान : एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत पीयूष गोयल म्हणाले की, अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचा उद्देश भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणणे हा आहे. यामुळे काही तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. त्यांनी पुन्हा सांगितले की, व्यापार करार केवळ व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत चांगला प्रवेश प्रदान करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करतो आणि कोणता देश काय आणि कुठून खरेदी करेल हे ठरवत नाही.
देश आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणतोय : गोयल म्हणाले की, अमेरिकेतून कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी आयात करणे हे भारताच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हिताचे आहे, कारण देश आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे. हा निर्णय केवळ व्यावसायिक विचारांवर आधारित आहे आणि कोणत्याही सक्तीमुळे तो भाग पाडला जात नाही. व्यापार कराराच्या फायद्यांवर चर्चा करताना वाणिज्य मंत्री म्हणाले की या करारांतर्गत भारताला पूर्वीच्या तुलनेत अंदाजे 18 टक्के कमी शुल्काचा फायदा झालाय. यामुळे भारताला इतर विकसनशील देशांपेक्षा स्पर्धात्मक फायदा मिळेल. या करारामुळे कापड, पादत्राणे, खेळणी, हस्तकला, ऑटो घटक, फर्निचर आणि एमएसएमई क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.
करारामुळे तरुण, महिला, शेतकरी आणि मच्छीमारांनाही फायदा : त्यांनी सांगितले की, या करारामुळे तरुण, महिला, शेतकरी आणि मच्छीमारांनाही फायदा होईल. भारतातील लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग अमेरिकेला आवश्यक उत्पादनांचे प्रमुख पुरवठादार बनू शकतात. या अंतरिम कराराअंतर्गत अमेरिकेने सांगितले आहे की, ते भविष्यात काही भारतीय उत्पादनांवरील परस्पर शुल्क काढून टाकतील, जसे की जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि दागिने, हिरे आणि विमानाचे भाग. भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा उत्पादने, विमाने, आयटी उत्पादने आणि इतर वस्तू खरेदी करेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध आणखी मजबूत होतील.
