वाराणसीतील हॉटेलमध्ये महाराष्ट्रातील व्यावसायिकाचा मृत्यू; अंत्यसंस्कारावरून परतल्यानंतर पत्नी आणि मुलाची आत्महत्या
9 ऑगस्टच्या रात्री उशिरा हॉटेलमध्ये असताना त्या व्यावसायिकाची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना तातडीने बीएचयू (BHU) ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आले, तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
Published : August 11, 2026 at 3:31 PM IST
वाराणसी: वाराणसीला भेट देण्यासाठी आलेल्या महाराष्ट्रातील एका व्यावसायिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीने आणि मुलाने आत्महत्या केली. हे कुटुंब 7 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातून वाराणसीमध्ये आले होते. तीन दिवसांच्या मुक्कामादरम्यान त्यांनी गंगेत स्नान केले, बाबा विश्वनाथ मंदिराला भेट दिली आणि शहरात फिरले. 9 ऑगस्टच्या रात्री उशिरा हॉटेलमध्ये असताना त्या व्यावसायिकाची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना तातडीने बीएचयू (BHU) ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आले, तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. दुसऱ्या दिवशी कुटुंबाने हरिश्चंद्र घाटावर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. त्यानंतर आई आणि मुलगा हॉटेलवर परतले आणि तिथे त्यांनी आत्महत्या केली.
संपूर्ण कुटुंब चार दिवसांच्या सहलीसाठी वाराणसीला : मृत व्यावसायिकाची ओळख विशाल मुखर्जी अशी पटली आहे, जे महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील रहिवासी होते. ते आपला कौटुंबिक व्यवसाय सांभाळत होते. संपूर्ण कुटुंब चार दिवसांच्या सहलीसाठी वाराणसीला आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पतीच्या अंत्यसंस्कारावरून परतल्यानंतर पत्नी आणि मुलाने बराच वेळ दरवाजा न उघडल्याने हॉटेल व्यवस्थापकाला संशय आला. त्यांनी दरवाजा ठोठावला पण आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, त्यांना आई आणि मुलाचे मृतदेह तसेच विषाचे अंश आढळून आले. ही घटना वाराणसीतील लक्सा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले : एडीसीपी (ADCP) गौरव बांगर यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की व्यावसायिकाच्या मृत्यूच्या धक्क्यामुळे पत्नी आणि मुलाने आत्महत्या केली असावी; तरीही 'मोक्ष' प्राप्तीसारख्या इतर पैलूंचाही तपास केला जातोय. त्यांनी स्पष्ट केले की, 9 ऑगस्टच्या मध्यरात्री व्यावसायिकाची प्रकृती अचानक बिघडली होती, ज्यामुळे बीएचयू ट्रॉमा सेंटरमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबाने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. काल संध्याकाळी पोलिसांना माहिती मिळाली की, हॉटेलची खोली आतून बंद होती आणि दरवाजाला कोणीही प्रतिसाद देत नव्हते. घटनास्थळी पोहोचल्यावर पोलिसांनी खोली उघडली असता आई आणि मुलगा मृतावस्थेत आढळले. त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या हे धक्क्यामुळे केलेल्या आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचे दिसते; तरीही पोलीस इतर पैलूंचाही तपास करत आहेत.