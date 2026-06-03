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उत्तराखंडहून राजस्थानला जाणाऱ्या बसला लागली आग; 2 परदेशी नागरिकांसह 32 प्रवासी थोडक्यात बचावले

बहादराबाद परिसरातील बधेडी राजपुताना गावाजवळ महामार्गावरून धावणाऱ्या बसला अचानक आग लागली.

Bus With 32 Passengers Catches Fire In Haridwar; All Safely Evacuated
उत्तराखंडहून राजस्थानला जाणाऱ्या बसला लागली आग; 2 परदेशी नागरिकांसह 32 प्रवासी थोडक्यात बचावले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 3:12 PM IST

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हरिद्वार : मंगळवारी (2 जून) रात्री उशिरा बहादराबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक मोठी दुर्घटना घडली. महामार्गावर प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला अचानक आग लागली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये दोन परदेशी महिलाही होत्या. आग इतक्या वेगानं पसरली की, संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. मात्र, पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या तत्पर कारवाईमुळं सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. बसच्या मागील भागात ठेवलेलं सामान जळून खाक झाले. त्या परदेशी नागरिकांनी तत्पर बचाव आणि मदतकार्याबद्दल हरिद्वार पोलीस प्रशासनाचे आभार मानले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बस ऋषिकेशहून राजस्थानमधील जयपूरला जात होती. रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास बहादराबाद परिसरातील बधेडी राजपुताना गावाजवळ महामार्गावरून धावणाऱ्या व्होल्वो बसला अचानक आग लागली. आग लागल्याचं समजताच बसमधील प्रवाशांमध्ये आरडाओरडा झाला आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. चालक आणि वाहकानं तातडीनं बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली. दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच बहादराबाद पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंग, पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला कळवले. काही मिनिटांतच आगीचा भडका उडाला आणि संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. मात्र, पोलीस पथकानं तत्परतेनं कारवाई करत सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले.

उत्तराखंडहून राजस्थानला जाणाऱ्या बसला लागली आग; 2 परदेशी नागरिकांसह 32 प्रवासी थोडक्यात बचावले (ETV Bharat)

आग बसमध्ये वेगानं पसरली आणि बसच्या मागील भागात ठेवलेले प्रवाशांचे सामानही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले, ज्यातील बहुतेक सामान जळून खाक झाले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ बचावकार्य सुरू केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले, पण तोपर्यंत बस पूर्णपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली होती. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवण्यात आली होती. आग विझल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. बहादुराबाद पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंग यांनी सांगितलं की, "बसमध्ये दोन परदेशी नागरिकांसह एकूण 32 प्रवासी होते. सर्व प्रवाशांना वेळेवर आणि सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले, यात कोणीही जखमी झालं नाही. तसंच आग कशामुळं लागली, याचा तपास सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, शॉर्ट सर्किट किंवा तांत्रिक बिघाडामुळं आग लागली असावी. तर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना पर्यायी व्यवस्थेद्वारे त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यात आले."

परदेशी नागरिकांनी मानले उत्तराखंड पोलिसांचे आभार : बसमध्ये 32 प्रवासी होते. ते दिल्लीहून उत्तराखंड आणि राजस्थानला प्रवास करणार होते. उत्तराखंडमधील ऋषिकेशहून जयपूरला जाणाऱ्या बसला हरिद्वारच्या बहादराबाद परिसरात आग लागली. बसमध्ये ब्राझीलमधील दोन परदेशी महिला प्रवासीही होते. बसच्या मागच्या बाजूला ठेवलेलं त्यांचं सामान जळून खाक झाले. पण त्यांची इतर कागदपत्रे सुरक्षित होती. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना पोलीस ठाण्यात आणलं आणि त्यांच्या पुढील प्रवासाची व्यवस्था केली. जाताना, दोन्ही महिलांनी उत्तराखंड पोलिसांचं आभार मानले. त्यांनी सांगितलं की, पोलीस पथक वेळेवर पोहोचले आणि त्यांनी जळत्या बसमधून वाचवलं.

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TAGGED:

UTTARAKHAND
बसला आग लागली
प्रवासी थोडक्यात बचावले
कोणतीही जीवितहानी नाही
HARIDWAR

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