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अमरनाथ यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळली, अनेक यात्रेकरु जखमी, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु

काश्मीरमधील गांदरबल जिल्ह्यातील गुंड भागातील हरिगनीवानजवळ अमरनाथ यात्रेकरूंची बस रस्त्यावरून घसरून दरीत कोसळली.

Amarnath pilgrims bus overturns
अमरनाथ यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 9:04 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 9:14 AM IST

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गांदरबल - मध्य काश्मीरमधील गांदरबल जिल्ह्यातील गुंड भागातील हरिगनीवानजवळ अमरनाथ यात्रेकरूंची बस रस्त्यावरून घसरून दरीत कोसळली. या घटनेत अनेक यात्रेकरू जखमी झाले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

डोंगराळ मार्गावरील एका तीक्ष्ण वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने 'एस-मोड' (S-Mode) पट्ट्यात हा अपघात झाला. अमरनाथ गुहेकडे जाणाऱ्या यात्रेकरूंना घेऊन जाणारी ही बस उलटली आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दरीत कोसळली.

अपघातानंतर लगेचच बचावकार्य सुरू करण्यात आले. या मोठ्या मोहिमेत जम्मू-काश्मीर पोलीस, सैन्य दल, सीआरपीएफ (CRPF), आयटीबीपी (ITBP) आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांसह स्थानिक स्वयंसेवकांनीही सहभाग घेतला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नायब राज्यपालांनी घेतला आढावा - जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी X पोस्ट केले आहे की, "गांदरबलमधील गनीवान येथे आज सकाळी झालेल्या दुर्दैवी रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या अमरनाथ यात्रेकरूंच्या प्रकृतीबाबत मी गांदरबलचे उपायुक्त आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती घेतली. बाबा बर्फानींचे दर्शन घेऊन परतत असताना 39 यात्रेकरू जखमी झाले असून, त्यांच्यावर सध्या SKIMS (स्किम्स) मध्ये उपचार सुरू आहेत. सर्व आवश्यक मदत आणि सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत."

Last Updated : July 28, 2026 at 9:14 AM IST

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अमरनाथ यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळली
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