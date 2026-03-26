आंध्र प्रदेशात बसची ट्रकला धडक बसल्यानं बसला आग; 13 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू

बसची ट्रकला धडक बसल्यानंतर बसने पेट घेतला. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. या अपघातात अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

Bus Collides with Truck in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेशात बसची ट्रकला धडक बसल्यानं बसला आग (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 10:16 AM IST

मार्कपुरम: आंध्र प्रदेशातील मार्कपुरम जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी एक भीषण अपघात घडला. या दुर्दैवी घटनेत 13 प्रवाशांचा जिवंत होरपळून अत्यंत करुण अंत झाला, तर अन्य 15 जण जखमी आहेत. बसची ट्रकला धडक बसल्यानंतर बसने पेट घेतला. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. या अपघातात अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

अपघातात किमान 13 जणांना आपला जीव गमवावा लागला : हा अपघात रायवरमजवळ पहाटे 6.30 वाजताच्या सुमारास घडला; त्यावेळी बस जगतियालहून कनिगिरीच्या दिशेने प्रवास करत होती. स्लाबच्या खाणींजवळ (slab quarries) या खासगी बसची खडीने भरलेल्या एका ट्रकला जोरदार धडक बसली. प्राथमिक माहितीनुसार, ट्रक अत्यंत बेदरकारपणे चालवला जात होता, ज्यामुळे ही धडक झाली आणि त्यानंतर दोन्ही वाहनांनी पेट घेतला. या अपघातात किमान 13 जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 15 जण जखमी झाले. ही घटना रायवरमजवळ सकाळी 6.30 वाजताच्या सुमारास घडली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये 30 प्रवासी प्रवास करीत होते. बसच्या मागील भागात बसलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडता न आल्यामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मृत प्रवासी हे बहुधा कनिगिरी परिसरातील रहिवासी असावेत.

पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल : या अपघातात दोन्ही वाहने पूर्णपणे जळून खाक झाली. पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले असून, त्यांनी बचावकार्य सुरू केलंय. जखमींना मार्कपुरम येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. अनेक प्रवाशांना गंभीर दुखापती झाल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. मार्कपुरमचे आमदार कंडुला नारायण रेड्डी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतलाय.

आतापर्यंत सुमारे 18 जखमी प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश : 'पीटीआय'च्या वृत्तानुसार, मार्कपुरमचे पोलीस उपअधीक्षक (DSP) नागराजू यांनी सांगितले की, "आतापर्यंत सुमारे 18 जखमी प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढून रुग्णालयात पोहोचवण्यात आलंय. या घटनेबाबतची संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत." त्यांनी पुढे सांगितले की, बचाव पथके सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांबाबतची माहिती मिळवण्याचे काम करीत आहेत. ओळख पटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती दिली जाणार आहे. नागराजू यांनी असेही नमूद केले की, बसच्या आतमध्ये अजूनही काही मृतदेह अडकलेले असावेत, असा अंदाज आहे. अपघातानंतर बसला आग लागल्यामुळे बसच्या आतून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम अत्यंत कठीण झाले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख आणि धक्का व्यक्त केला असून, जीवितहानीबद्दल शोकसंवेदना व्यक्त केल्यात. अनेक प्रवाशांना गंभीर दुखापती झाल्या असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

