दिल्लीतील फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ मध्यरात्री बुलडोझर कारवाई; पोलिसांवर दगडफेक, 5 जणांना अटक
दिल्ली महानगरपालिकेनं सकाळी रामलीला मैदानाजवळील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली. यावेळी काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर आणि पालिका कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केली.
Published : January 7, 2026 at 1:18 PM IST
दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिकेनं आज (7 जानेवारी) सकाळी रामलीला मैदानाजवळील तुर्कमान गेट परिसरात एक मोठी अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कडक सूचनांनुसार, या कारवाईत 17 बुलडोझर आणि मोठ्या प्रमाणात पोलीस दलाचा वापर करण्यात आला.
अशा प्रकारच्या कारवाया सहसा सकाळी 8 वाजल्यानंतर सुरू होतात, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि संभाव्य विरोधामुळे प्रशासनानं पहाटे 1:30 वाजताच कारवाई सुरू केली. या कारवाईचा प्राथमिक उद्देश फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ आणि रामलीला मैदानाच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधलेलं एक सामुदायिक सभागृह (बारात घर), एक दवाखाना आणि काही व्यावसायिक इमारती पाडणं हा होता.
पोलिसांवर दगडफेक, परिस्थिती तणावपूर्ण : बुलडोझरनं बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास सुरुवात करताच, स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला. यावेळी काही जणांनी पोलीस आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केल्यानं परिस्थिती आणखी बिकट झाली. या संघर्षात 5 पोलीस जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.
घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस : रामलीला मैदानातील फैज इलाही मशिदीजवळील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्लीतील 9 जिल्ह्यांतील डीसीपी दर्जाचे अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. या पाडकामासाठी 15 हून अधिक जेसीबी मशीन तैनात करण्यात आल्या होत्या. कचरा हटवण्यासाठी 70 हून अधिक डंम्पिंग ट्रक तैनात करण्यात आले होते. या काळात 150 हून अधिक एमसीडी कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. या पाडकामा दरम्यान, जमलेले लोक तुर्कमान गेटवरील बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि जोरदार घोषणाबाजी करत होते. त्यानंतर, पोलिसांनी दगडफेक करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी आपल्या बळाचा वापर केला.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेपूर्वी, शांतता राखण्यासाठी आणि कोणत्याही अनुचित घटना टाळण्यासाठी शांतता समितीच्या सदस्यांसह आणि इतर स्थानिक लोकंच्यासोबत अनेक समन्वय बैठका घेण्यात आल्या. सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आले. - मधुर वर्मा, सहपोलीस आयुक्त, मध्यवर्ती परिक्षेत्र, दिल्ली
न्यायालयाचा आदेश आणि सर्वेक्षण : संयुक्त सर्वेक्षण अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे 2,215 चौरस फूट जमीन आणि महानगरपालिकेची 36,248 चौरस फूट जमीन बेकायदेशीरपणे व्यापलेली असल्याचं आढळून आलं होतं. यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. धार्मिक किंवा स्मशानभूमीची जमीन खासगी बँक्वेट हॉल किंवा क्लिनिकसारख्या व्यावसायिक कारणांसाठी वापरता येणार नाही, असं न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं होतं. या कारवाईमुळे मध्य दिल्लीतील अनेक भागात वाहतूक विस्कळीत झाली. दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड आणि दिल्ली गेटवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक सूचना जारी केली आणि त्यांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्यास सांगण्यात आलं.
'न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई' : दिल्ली महानगरपालिकेचे उपजिल्हाधिकारी विवेक अग्रवाल म्हणाले, "न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आम्ही ही कारवाई केली आहे. आम्ही ही कारवाई रात्रीच सुरू केली होती. या कामासाठी आम्ही 32 जेसीबी वापरले. अतिक्रमण आणि कचरा लवकरच काढून टाकला जाईल. यावेळी मध्यरात्रीच्या दगडफेकीच्या घटनेत कोणीही जखमी झालं नाही. पोलिसांनी खूप चांगलं काम केलं आणि परिस्थिती लगेच नियंत्रणात आणण्यात आली."
अतिक्रमण हटवताना काही समाजकंटकांनी दगडफेक करून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मर्यादित आणि कमीत कमी बळाचा वापर करून परिस्थिती तत्काळ नियंत्रणात आणण्यात आली, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट न होता सामान्य झाली. - मधुर वर्मा, सहपोलीस आयुक्त, मध्यवर्ती परिक्षेत्र, दिल्ली
दिल्लीच्या गृहमंत्र्यांनी काय सांगितलं? : तुर्कमान गेटजवळ केलेल्या कारवाईबाबत दिल्लीचे गृहमंत्री आशिष सूद म्हणाले की, मशिदीभोवती असलेलं बेकायदेशीर बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटवण्यात आलं. मशिदीच्या जागेवरून मातीचा एक कणदेखील काढण्यात आला नाही. आतापर्यंत पोलिसांनी दगडफेकीच्या घटनेत सहभागी असलेल्या 5 जणांना अटक केली आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : एमसीडी अधिकाऱ्यांच्या मते, "ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशांनुसार आहे. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणं हे आमचं प्राधान्य आहे." बुलडोझर कारवाईदरम्यान काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या डागण्यात आल्या. यामुळे संपूर्ण परिसरात स्फोटासारखे आवाज आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रॅपिड अॅक्शन फोर्सची टीमही घटनास्थळी पोहोचली आणि दगडफेक करणाऱ्यांना पांगवण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर करून संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवलं होतं. सध्या, परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि रॅपिड अॅक्शन फोर्स तैनात आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
दिल्ली पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच, सर्व न्यायालयीन निर्देश कायदेशीर, व्यावसायिक आणि संवेदनशील पद्धतीनं अंमलात आणण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.- मधुर वर्मा, सहपोलीस आयुक्त, मध्यवर्ती परिक्षेत्र, दिल्ली
